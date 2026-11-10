Christian Nodal estrena tatuaje: Se plasmó el símbolo de la familia Aguilar

En un gesto que reafirma el vínculo con su familia política, el cantante Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al tatuarse en la mano el icónico fierro de herrar del rancho El Soyate, emblema histórico de la dinastía Aguilar.

El diseño, ubicado en una de sus manos, sustituye a un corazón verde que el intérprete de música regional mexicana lucía anteriormente en esa misma zona. La revelación del tatuaje trascendió durante la gira del espectáculo familiar “Hasta los Huesos”, en el marco de las festividades del Día de Muertos en Aguascalientes, donde Nodal compartió escenario junto a su esposa Ángela Aguilar, su cuñado Leonardo y su suegro Pepe Aguilar.

Ante el interés del público, el propio Pepe Aguilar abordó el significado de la marca familiar a través de redes sociales. El artista explicó que la gráfica grabada en la piel de su yerno es una versión estilizada del fierro de herrar original ideado por sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Aguilar definió la insignia con humor y orgullo como su propia “batiseñal”, subrayando que es la marca de identidad que acompaña todo proyecto o propiedad vinculada a su legado.

El rancho El Soyate, ubicado en Tayahua, Zacatecas, guarda un valor sentimental incalculable para la familia: fue construido en los años cincuenta por el “Charro de México” como un homenaje de amor a Flor Silvestre y hoy en día alberga la capilla donde descansan los restos de ambos artistas.

Durante el concierto en Aguascalientes, el ambiente afectivo entre ambos intérpretes se hizo evidente sobre el escenario. Pepe Aguilar elogió públicamente a Nodal, a quien definió como uno de los exponentes más destacados de la música mexicana actual, sellando la velada con un abrazo y un beso en la frente.

Por su parte, Nodal respondió con emotivas palabras tras el show: “Gracias por todo, Pepe. No sólo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa. Es un honor y un orgullo pertenecer a la familia Aguilar”.

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