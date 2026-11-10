Directivo del América suena con todo para encabezar nuevo proyecto en los Tigres

El presidente deportivo del América, Santiago Baños encabeza formalmente la lista de candidatos de los Tigres de la UANL para asumir el control de una institución que se encuentra sumergida en una profunda crisis institucional tras la seguidilla de fracasos administrativos en San Nicolás de los Garza.

La directiva de la escuadra regiomontana busca de forma urgente un perfil de jerarquía que pueda enderezar el rumbo del proyecto de futbol tras la abrupta salida de Mauricio Culebro del mando operativo de la escuadra y que ha provocado que la otrora poderosa oncena felina navegue en el terreno de los equipos comparsas del torneo de la Liga MX.

#TigresUANL | Santiago Baños es una opción sólida para llegar a la presidencia de Tigres.



Ya hubo un primer acercamiento, Baños terminará pronto su gestión en América, donde alcanzó 18 liguillas consecutivas en 9 años.@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 10, 2026

A esta compleja situación en los escritorios norteños se sumó de forma reciente la intempestiva partida del histórico capitán y entrenador Guido Pizarro de la dirección técnica, y ahora se habla con insistencia en la Sultana del Norte de que el actual presidente Carlos Emilio González saldrá pronto de la organización, pese a haber llegado apenas para el presente torneo.

Esta cadena de errores dejó un grave vacío de poder en la toma de decisiones estratégicas de la escuadra universitaria y que se ha traducido en un desplome dramático de uno de los equipos con mayor promedio de asistencia de sus aficionados y que, con el respaldo de la empresa Cemex, logró cosas importantes en el balompié azteca.

El nombre del directivo americanista tomó una fuerza descomunal en el entorno regiomontano debido al atractivo palmarés de nueve títulos oficiales que acumuló durante su gestión de nueve años en la institución de Coapa, incluyendo cuatro campeonatos de la Liga MX, una trayectoria sumamente exitosa en los escritorios que los felinos ven como la solución ideal para recuperar el protagonismo perdido de forma inmediata.

La cúpula de la Universidad Autónoma de Nuevo León mantiene abierta su baraja de opciones para reestructurar el organigrama y contempla de igual forma la alternativa de Santiago San Román, actual vicepresidente deportivo del Toluca, que viene de consolidar el protagonismo de los Diablos Rojos en el balompié nacional mediante la contratación de importantes refuerzos bomba de renombre internacional.

? ¿SANTIAGO BAÑOS A TIGRES? ?



En Sin Filtros, @mluiscastillo reveló detalles sobre quién podría estar al frente del próximo proyecto deportivo de los universitarios. pic.twitter.com/oAMgGvuQ0A — Estadio Deportes (@EstadioDxts) November 10, 2026

El joven y cotizado directivo mexicano cuenta con un amplio y aplaudido recorrido en los escritorios de los Rayos del Necaxa en Aguascalientes, además de que comenzó formalmente su trayectoria profesional dentro de los Alebrijes de Oaxaca en los competitivos tiempos de la extinta Liga de Ascenso MX, convirtiéndose en el rival directo por la codiciada silla de la escuadra felina.

Este fuerte interés de la directiva regiomontana coincide de manera perfecta con las turbulencias internas que se viven en el nido azulcrema bajo la nueva dirección general del español Ferran Reverter, quien activó una estricta guillotina administrativa desde su llegada con el fin de modificar el esquema empresarial de la institución y abrir paso a nuevos proyectos de cara al futuro.

El nuevo mandamás de origen ibérico no llegó a cruzarse de brazos a la capital mexicana y de inmediato le dio las gracias de forma definitiva a Héctor González Iñárritu, al mismo tiempo que Xavier Budó tomó las riendas de la dirección deportiva en el lugar que ocupaba el mexicano Diego Ramírez de forma previa, desatando una sacudida que comenzó desde que Guillermo Almada tomó el timón técnico este verano.

Mientras se define la llegada de la nueva cabeza en las oficinas del Volcán, la directiva norteña ya entabló contactos formales con el estratega argentino Guillermo Barros Schelotto, quien actualmente se encuentra dirigiendo al club Vélez Sarsfield en el balompié de su país, para que asuma las riendas del banquillo de cara a la planeación de la próxima temporada.

Por si fuera poco, la figura del histórico exjugador Pável Pardo ronda con fuerza las oficinas norteñas para integrarse de igual forma como directivo, a quien se le vio presente este fin de semana en el palco del estadio disfrutando del duelo donde los felinos se midieron ante la escuadra de Cruz Azul para evaluar el panorama actual del equipo.

Raro, pero hay muchos fans del @ClubAmerica que estarán felices ante la posibilidad real de que su presidente, Santiago Baños termine por ceder ante las presiones…

Pero no se aceleren, HOY NO hay nada y el equipo se enfoca en corregir deficiencias defensivas, rumbo al 8o título? pic.twitter.com/lJ6cEQRzx4 — Alex Gómez A. (@AlejandroGomezA) November 10, 2026

Por lo pronto, el experimentado Víctor Manuel Vucetich se mantiene como el director deportivo del club, pero en su gestión como director técnico interino nomás no pudo cambiar el rumbo del torneo para los universitarios, una situación que los dejó completamente eliminados de la fase final del certamen de forma prematura tras una racha de resultados negativos.

Seguir leyendo:

– Santiago Baños descarta crisis en el América y confirma su continuidad en las Águilas.

– América hace cambios para acabar con las turbulencias en su directiva

– Aldo de Nigris revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con Santiago Baños











