Familia de Los Ángeles es separada tras deportación de madre e hijo a Guatemala

Una familia residente de Los Ángeles quedó separada después de que las autoridades federales de inmigración deportaron a Guatemala a la madre y a su hijo de 12 años, después de acudir a una cita migratoria en el Valle de San Fernando.

Romualdo Estrada, esposo de la mujer deportada, denunció que, durante el proceso, agentes federales le quitaron temporalmente a su hijo de tres años, quien tiene síndrome de Down, tras advertirle que únicamente se lo devolverían cuando regresara con su hijastro de 12 años, quien no es ciudadano estadounidense.

Estrada declaró en entrevista con la cadena Telemundo que la separación de su familia fue una experiencia inhumana, por la que tuvo que renunciar a su trabajo para dedicar su tiempo al cuidado de su hijo de tres años.

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“Ella me dijo a mí: ‘Me están llamando de ICE, que vaya a la oficina porque el grillete no tiene señal’“, recordó Estrada en relación con la llamada que le hicieron a su pareja los agentes federales.

Cuando la mujer guatemalteca acudió a la cita a una oficina de inmigración, en el Valle de San Fernando, las autoridades federales la arrestaron.

Romualdo Estrada dijo que esperaba a su pareja en el estacionamiento junto con su hijo de tres años hasta el momento en que recibió una llamada en la que le pidieron que ingresara a las instalaciones federales. Cuando entró, las autoridades le informaron que la mujer iba a ser deportada y que debía regresar con su hijastro de 12 años.

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Estrada mencionó que, lo que más le afectó, fue que los agentes presuntamente le exigieron dejar a su hijo menor en la oficina mientras iba a buscar a su hijo adolescente.

“Considero que es el momento más duro para mí. Cuando me quitaron al niño y me dijeron que tenía que ir por el otro niño y que cuando regresara con el más grande, me iban a entregar a mi niño chiquito. No sé, sentí que me estaban arrancando un pedazo de mí“, expresó.

Estrada aseguró que intentó explicarles a los agentes que tanto él como su hijo menor son ciudadanos estadounidenses y que el pequeño tiene necesidades especiales debido a su enfermedad.

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El hombre regresó con su hijastro, quien también fue deportado junto con su madre a Guatemala.

“Me separaron a la familia y están separando más familias, y el daño que le están haciendo a los niños es muy duro, muy grande”, consideró Estrada.

El hijo de tres años de Estrada, Grover, quien apenas pronuncia algunas palabras, necesita cuidados constantes y una alimentación especial. De acuerdo con su padre, el menor no consume alimentos sólidos y depende de productos líquidos para su alimentación, por lo que dejó su trabajo, su única fuente de ingresos, para atender a su hijo.

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Debido a la situación por la que atraviesa, Estrada tomó la decisión de viajar voluntariamente a Guatemala para reunirse con su pareja y volver a reunir a su familia, lo que le representa una dificultad debido a los gastos del viaje.

“Después de que dejé el trabajo he tenido que vender el auto para poder comprar los boletos para el viaje del niño, y llevar unos $500 dólares para ver de qué manera nos sustentamos durante un mes”, mencionó Estrada.

Como un recurso para obtener recursos, Romualdo creó una página de GoFundMe para solicitar donaciones que le permitan cubrir sus necesidades de vivienda, alimentación, transporte y gastos legales. Desde que abrió la campaña, el latino sólo ha recibido dos donaciones, por $110 dólares.

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A pesar de que Romualdo planea reencontrarse con su pareja en Guatemala, dijo que deberá regresar periódicamente a California para que su hijo de tres años continúe con sus tratamientos y cuidados médicos.

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