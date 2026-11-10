La Conmebol aclara rumores sobre dinero depositado en banco paraguayo que atraviesa crisis financiera

La Conmebol aseguró que la continuidad de sus torneos y el pago de premios no están comprometidos por la intervención de Ueno Bank, entidad financiera paraguaya que atraviesa problemas de solvencia y en la que el organismo mantiene depositados unos $14 millones de dólares. La confederación confirmó que esos recursos están colocados en certificados de depósito de ahorro a plazo fijo y no en una cuenta corriente, según informó la agencia EFE.

El dinero representa aproximadamente el 2,4 % de los 600 millones de dólares que la institución registró en ingresos durante 2025. Aunque la Conmebol no detalló cuándo espera recuperar el capital, una fuente del organismo señaló que buscará reclamarlo de inmediato.

La situación generó interrogantes sobre el alcance que podría tener la crisis bancaria en las finanzas del fútbol sudamericano. Sin embargo, la entidad rectora del deporte en la región descartó que sus competiciones o las recompensas económicas destinadas a los participantes estén en peligro.

? Llamado a la calma para el continente ?



? La Conmebol aseguró que la intervención del Ueno Bank, que desató la crisis bancaria en Paraguay, no afectará los premios y las finanzas de los torneos ? #Conmebol pic.twitter.com/PibCof7Uyh — Fútbol de Primera (@fdpradio) November 10, 2026

Los fondos están en certificados de ahorro a largo plazo

Los recursos de la Conmebol se encuentran invertidos mediante Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), instrumentos financieros que tienen un plazo de vencimiento. La fuente consultada no precisó cuánto tiempo establece el contrato con Ueno Bank ni en qué fecha podría concretarse la devolución del dinero.

La diferencia entre este tipo de colocación y una cuenta corriente es relevante dentro del proceso de resolución de la entidad bancaria. De acuerdo con la información proporcionada por el organismo sudamericano, sus fondos forman parte de los depósitos constituidos a plazo fijo.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución contra Ueno hace una semana, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La institución financiera había recibido más de 800 millones de dólares en fondos públicos, principalmente provenientes de cajas de pensiones.

El proceso de intervención también alcanzó a figuras del ámbito político y financiero paraguayo. El expresidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político por “mal desempeño de funciones” y permanece detenido en el marco de la investigación. Por su parte, el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo, había renunciado al anunciarse el procedimiento contra Ueno y se entregó a las autoridades el viernes.

La devolución de depósitos avanza bajo el proceso de resolución

En medio de la crisis, el Banco Central informó que más del 90 % de las cuentas de Ueno Bank protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos ya había recibido la devolución de sus recursos.

No obstante, todavía permanecen pendientes aproximadamente 128.000 cuentas. Entre ellas se encuentran aquellas cuyos titulares tienen certificados de depósito de ahorro, categoría en la que está incluida la inversión de la Conmebol.

La confederación no comunicó un calendario para recuperar los 14 millones de dólares ni especificó las condiciones que podrían determinar el acceso a esos fondos. Su posición pública se concentró en transmitir que el episodio financiero no afectará el desarrollo de las competiciones ni los premios previstos para los clubes y selecciones participantes, como en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana o Copa América.

El organismo deberá gestionar la recuperación de su inversión mientras continúa el procedimiento dispuesto por las autoridades paraguayas para atender los problemas de solvencia del banco.

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