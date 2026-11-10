Mark Robinson, exaliado de Trump, se declara en bancarrota, debe $800,000 y solo tiene $766 en el banco

El escándalo que sacudió la carrera política de Mark Robinson no fue el único golpe que terminó por complicar su futuro. El exvicegobernador de Carolina del Norte, y exaliado de Donald Trump, ahora enfrenta una severa crisis financiera y solicitó protección por bancarrota junto con su esposa, Yolanda Hill, al reconocer que tienen menos de 800 dólares disponibles en el banco y deudas cercanas a los 800,000 dólares.

De acuerdo con documentos judiciales citados por WRAL, la pareja presentó su solicitud el pasado 3 de noviembre bajo el Capítulo 13 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, un mecanismo que permite a personas con ingresos regulares reorganizar sus obligaciones y establecer un plan de pagos durante varios años.

En el expediente, Robinson y Hill reportaron un saldo bancario de apenas 766.98 dólares, frente a compromisos financieros que incluyen aproximadamente 120,000 dólares en tarjetas de crédito, 100,000 dólares en cuentas enviadas a cobranza y otros 94,000 dólares en distintas obligaciones.

1/(1of7) ? Trump's pick for NC Governor, Mark Robinson, also declared bankruptcy twice, lost his home to foreclosure, and is pretty close to underwater on his latest home acquisition…



As we all enjoy the "Find Out" part of Mark Robinson's journey, it's important to remember? pic.twitter.com/mO99RQZ5FU — William Coffin (@CoffinItUp) September 19, 2024

Una fortuna en bienes y deudas

Aunque la situación bancaria de la pareja luce complicada, sus documentos también registran propiedades y pertenencias valuadas en más de 500,000 dólares.

Su vivienda en Colfax está valorada en unos 437,000 dólares. Además, poseen una Cadillac Escalade y una Chevrolet Silverado, ambas modelo 2021, cuyo valor conjunto ronda los 80,000 dólares.

La declaración también incluye una colección de armas valuada en 6,000 dólares y un carrito de golf de 2,000 dólares.

Entre las posibles obligaciones aparece una disputa con el músico Louis Love Money, a quien Robinson demandó por difamación durante su campaña electoral de 2024. El republicano retiró aquella demanda después de perder las elecciones, mientras que Money presentó posteriormente otra acción legal para recuperar sus gastos de defensa. Robinson cuestiona esa deuda.

El escándalo que hundió su carrera

La crisis financiera llega dos años después de que su candidatura republicana a gobernador quedara prácticamente devastada por una investigación de CNN.

En septiembre de 2024, la cadena publicó una investigación sobre mensajes atribuidos a Robinson en el foro del sitio pornográfico Nude Africa. En ellos, el usuario se identificaba como “NAZI negro” y expresaba comentarios favorables a la esclavitud. Robinson negó haber escrito esas publicaciones y calificó las acusaciones de falsas.

El escándalo provocó una fuerte crisis en su campaña y la salida de integrantes de su equipo. Finalmente, perdió frente al demócrata Josh Stein por casi 15 puntos porcentuales, según reportó Associated Press.

The Republican Party of North Carolina was absent, and it clearly showed in all of these races. pic.twitter.com/vX1RrUAryd — Mark Robinson (@markrobinsonNC) November 4, 2026

A los problemas de la pareja también se suman las investigaciones sobre Balanced Nutrition, la organización sin fines de lucro que dirigía Hill. En 2025, autoridades estatales ordenaron al organismo devolver más de 100,000 dólares por irregularidades en la facturación. Esa obligación corresponde a la organización y no necesariamente forma parte de la bancarrota personal de Hill.

Por ahora, el abogado de la pareja no ha ofrecido comentarios sobre el procedimiento.

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