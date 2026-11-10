Toyota y Waymo preparan una nueva generación de robotaxis eléctricos

Waymo quiere ampliar su presencia en el negocio de los robotaxis y ahora tendrá un aliado con capacidad para fabricar vehículos a gran escala.

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Toyota se encargará de producir una nueva flota eléctrica basada en el bZ4X, que incorporará directamente desde fábrica la tecnología de conducción autónoma de la compañía estadounidense.

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El proyecto comenzará con pruebas en Japón durante 2027 y contempla una expansión posterior hacia Reino Unido y otros mercados donde Waymo tenga operaciones o planes de crecimiento.

Toyota integrará toda la tecnología en su fábrica

La producción tendrá lugar en la planta de Takaoka, ubicada en Toyota City, Japón. Allí se ensamblará el vehículo eléctrico y también se incorporarán los componentes necesarios para que funcione como robotaxi.

La principal diferencia frente a otros proyectos es que los autos saldrán preparados desde la propia línea de fabricación, sin depender de instalaciones externas para completar la integración del sistema autónomo.

Waymo Driver permitirá una conducción autónoma de nivel 4, es decir, el vehículo podrá desplazarse sin intervención humana en determinadas zonas y condiciones operativas.

Así será el Toyota eléctrico destinado a pasajeros

El modelo utilizará como base el bZ4X, conocido como Toyota bZ en Estados Unidos. Aunque mantiene su origen como SUV eléctrico, la configuración destinada al transporte autónomo estará pensada para facilitar la experiencia de quienes viajen en él.

Toyota adelantó elementos como puertas automáticas, portón trasero eléctrico, iluminación ambiental y un espacio generoso para las piernas de los pasajeros traseros.

La compañía todavía no ha revelado cuántas unidades fabricará ni cuánto costará cada robotaxi.

Los autos de Waymo están equipados con una gran cantidad de cámaras que les permiten operar de forma autónoma sin la necesidad de un conductor Crédito: Shutterstock

Cuánto cuesta el Toyota bZ en Estados Unidos

El Toyota bZ 2027 tiene un precio inicial de $34,980 dólares para la versión XLE y de $43,380 dólares para la Limited.

La autonomía puede alcanzar las 314 millas según la configuración, mientras que la carga rápida permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos.

Estos valores corresponden al SUV eléctrico convencional y no al futuro robotaxi, cuyo precio comercial todavía permanece sin anunciar.

Toyota bZ4X. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Waymo busca crecer con el respaldo de Toyota

La alianza amplía el entendimiento preliminar que ambas empresas anunciaron en abril de 2025. Además de fabricar robotaxis, Toyota y Waymo explorarán nuevas aplicaciones de conducción autónoma para vehículos particulares junto a Woven by Toyota.

Para Waymo, contar con un fabricante de semejante capacidad industrial puede facilitar la expansión de sus servicios. Toyota, por su parte, tendrá la oportunidad de llevar su tecnología y experiencia de producción a un segmento que gana protagonismo.

Las pruebas previstas para 2027 serán el primer paso de un proyecto que podría extenderse a otros países. Por ahora, ninguna de las compañías ha confirmado una fecha para que estos robotaxis comiencen a operar comercialmente en Estados Unidos.

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