Familiares de las víctimas del accidente en North Hollywood buscan apoyo económico

Han pasado cuatro días desde el trágico accidente en North Hollywood que dejó a tres vendedoras ambulantes muertas y a tres personas más heridas, pero la comunidad sigue llegando al lugar para rezar, rendir homenaje y hablar de lo que las vendedoras significaban para ellos.

Desde el miércoles se empezaron a revelar más detalles sobre las víctimas que perdieron la vida, dos de ellas identificadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles y sus familias como madres y vendedoras ambulantes.

La vendedora salvadoreña, Teodora “Doris” Villalobos, de 57 años, y María Peck, de 73 años, ambas llevaban más de una década vendiendo comida y dulces en la esquina de Lankershim y Chandler Boulevard, alimentando a los usuarios del transporte público y a la comunidad a su alrededor.

La indentidad de la tercera víctima fatal no ha sido revelada.

“Son señoras que hacían lo que necesitaban para sostener a sus familias”, le dijo Juan Antonio, un cliente de ellas, a La Opinión el miércoles .

En una vigilia realizada el miércoles por la noche, ciertos familiares de las vendedoras salieron a decir unas palabras a la comunidad, que, desde el accidente, ha acudido al local para dejar flores y velas.

Melissa Villalobos, hija de Doris, describió a su madre ante KTLA5 como una mujer fuerte e independiente que trabajaba incansablemente y rara vez rechazaba a quien necesitara ayuda.

“Cuando vendía aquí, si la gente no tenía dinero para pagar la comida, ella igual les daba comida a quienes no tenían nada”, recordó Melissa.

El jueves, NBC4 reportó que los hijos de Villalobos regresaron al local para abrir el puesto de su madre y vender la poca mercancia que le quedaba, con el dinero destinado a los gastos funerarios.

Otra mujer en estado crítico

En cuanto a las personas que fueron al hospital, entre ellas se encuentra Sylvia Figueroa, quien visitaba a sus amigas Villalobos y Peck cuando ocurrió el incidente. Según la familia, que habló con ABC7, Figueroa se encuentra en estado crítico tras ser atropellada en la acera de la zona de venta ambulante, frente a la estación de metro donde trabajaban sus amigas.

“Le han colocado un tubo en la garganta para ayudarla a respirar”, le dijo un familiar a ABC7.

Sylvia Figueroa, se encuentra en estado crítico. Crédito: GoFundMe | Cortesía

La familia de Figueroa ha creado un GoFundMe para cubrir los gastos médicos. La campaña de recaudación de fondos indicó que ella sufrió fracturas en las costillas y fue sometida a cirugía.

De regreso al lugar del incidente, se han creado tres altares, uno en cada lugar donde fallecieron las vendedoras tras ser impactadas por el vehículo. Las familias de Doris y Peck también han creado sus propios GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y despedirse como es debido de sus seres queridos.

También el concejal Adrin Nazarian y la organización sin fines de lucro Initiating Change in Our Neighborhoods Community Development Corporation (ICON CDC) crearon una página en GoFundMe para recaudar fondos para todas las víctimas y sus familias afectadas.

“Ninguna donación puede revertir esta tragedia, pero podemos ayudar a garantizar que estas familias no tengan que enfrentar solas la carga económica”, dijo Nazarian, y agregó que las donaciones proporcionarán ayuda directa.

El miércoles, las autoridades confirmaron que el conductor de la minivan blanca que atropelló a las tres mujeres fue detenido por tres cargos de asesinato y de conducción bajo los efectos de sustancias. La Policía identificó al conductor como Ihor Demianenko, de 61 años. Los vecinos de Demianenko que hablaron con ABC7 dijeron que habían visto al hombre tambaleándose afuera de su casa esa misma tarde.

Según los registros de reclusos de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles, el miércoles se fijó su fianza en $6,030,000 dólares.