Harry Kane corona su noche histórica en la victoria de Inglaterra sobre Croacia rumbo a cuartos de final

Harry Kane no se conformó con los aplausos en Wembley y decidió firmar con oro su noche de homenaje al marcar el gol del triunfo con el que Inglaterra venció 2-1 a Croacia, resultado que mete de lleno a los Tres Leones en los cuartos de final de la UEFA Nations League.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llegó a 12 unidades en el Grupo C y se quedó a solo tres puntos de España. Con el segundo lugar en la bolsa, los ingleses viajarán al estadio Metropolitano en la última fecha con la misión de vencer a los pupilos de Luis de la Fuente si quieren arrebatarles la cima del sector.

¡¡PARA FESTEJAR EL BALÓN DE ORO Y LOS 126 PARTIDOS CON INGLATERRA EN WEMBLEY!! Harry Kane, el jugador con más encuentros disputados en la Selección inglesa, acarició la pelota para poner el 2-1 vs. Croacia.



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La fiesta del capitán histórico en Londres

Antes del silbatazo inicial, Wembley se rindió ante su máximo referente tras conquistar el Balón de Oro y romper el récord de partidos internacionales de Peter Shilton al llegar a 126 apariciones con la camiseta nacional. Pero lo mejor del delantero del Bayern de Múnich estaba guardado para la cancha.

Apenas empezaba el duelo cuando Kane salió del área para meter un trazo quirúrgico al segundo palo. Jude Bellingham recentró de primera intención y Morgan Rogers, prácticamente en la línea de gol y con ayuda de la zaga croata, empujó el balón para abrir el marcador.

El susto de Quansah y la redención desde los once pasos

Inglaterra tenía el partido en la bolsa frente a una Croacia que hace apenas un mes se comió un escandaloso 0-7. Sin embargo, el exceso de confianza le jugó una mala pasada a los locales en el complemento, pues sabían que hasta el empate les servía para clasificar.

En un tiro de esquina, el defensor Jarell Quansah pecó de inocente y le regaló un compromiso en el área chica al arquero Jordan Pickford sin ver que Petar Sucic rondaba la jugada. El atacante croata les robó la cartera y firmó el empate, acabando con el invicto de la portería inglesa que se mantenía intacto desde el gol de Mikel Oyarzábal.

UN REGALO TOP PARA EL BALÓN DE ORO. Luka Modric, ex-compañero de Harry Kane en Tottenham, le entregó al goleador una replica de la pelota de fútbol mejor conservada de Croacia… ¡desde 1880!



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Cuando parecía que el festejo se aguaba, el propio Quansah se sacó la espina un par de minutos después al meterse al área rival y provocar un derribo de Hrvoje Smolcic. Aunque el árbitro dudó al principio, el VAR confirmó la pena máxima para devolverle el alma al cuerpo a la afición local.

¡¡PELOTA TOP DE KANE, BELLINGHAM LA BAJÓ Y MORGAN ROGERS LA MANDÓ A GUARDAR!! Impecable conexión de CRACKS, para que Inglaterra se ponga 1-0 ante Croacia en Wembley.



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Jude Bellingham tomó la pelota y se la cedió a Kane para que cerrara la película perfecta. El ariete cobró con frialdad para llegar a 92 goles como máximo rompe redes en la historia de Inglaterra, en un cierre vibrante donde James Garner vio anulado un tanto y Luka Modric se llevó una ovación de pie en los últimos quince minutos.

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