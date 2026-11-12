Manchester United despide a Michael Carrick tras firmar el peor inicio de temporada en 40 años

El Manchester United anunció este jueves el despido de Michael Carrick como director técnico del primer equipo tras protagonizar el peor arranque de campaña del club en los últimos 40 años. La salida del estratega inglés ocurre menos de seis meses después de haber recibido un contrato por dos años con la misión de devolverle el protagonismo a la institución.

El empate 4-4 frente al Aston Villa el pasado domingo terminó por agotar la paciencia de la directiva. Ese resultado dejó a los 20 veces campeones del fútbol inglés en el puesto 18 de la tabla general, hundidos en la zona de descenso con apenas ocho puntos cosechados en diez jornadas.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

A través de un comunicado oficial, la institución reconoció que la decisión responde a la urgente necesidad de cambiar el rumbo deportivo. Aunque Carrick había asegurado tras el encuentro ante el Villa que no pensaba renunciar, la directiva optó por cortar el proceso luego de acumular ocho partidos consecutivos sin ganar en la liga y quedar eliminados de la Copa de la Liga inglesa.

Una crisis deportiva y de vestidor

La caída del equipo fue abrupta en comparación con el torneo anterior. Carrick, exmediocampista histórico del club en la época dorada de Alex Ferguson, tomó el equipo de forma interina a mitad de la temporada pasada y logró llevarlo hasta el tercer lugar general para clasificarlo a la Champions League.

Ese logro le valió la ratificación a largo plazo, pero en el presente curso el proyecto se desmoronó con apenas tres triunfos en todas las competiciones. A los malos resultados en la cancha se sumaron las críticas públicas de referentes del vestidor como el capitán Bruno Fernandes y el defensor Lisandro Martínez, quienes cuestionaron tanto el planteamiento táctico como el manejo deportivo del club.

Michael Carrick dejó de ser el entrenador del primer equipo. pic.twitter.com/zlEcFXnTBh — Manchester United (@ManUtd_Es) November 12, 2026

Pese al amargo desenlace, el Manchester United despidió a su exfutbolista con palabras de reconocimiento hacia su profesionalismo y su legado dentro de la institución, recordando con cariño el liderazgo que mostró durante su etapa previa.

En busca del octavo técnico tras la era Ferguson

Con este cese, los Red Devils emprenden la búsqueda de su octavo entrenador permanente desde el retiro de Alex Ferguson en 2013, un periodo marcado por la inestabilidad en el que el club no ha vuelto a conquistar el título de liga y ha visto cómo rivales directos como el Manchester City, Liverpool, Arsenal y Chelsea dominan el panorama inglés.

?? BREAKING: MANCHESTER UNITED HAVE SACKED MICHAEL CARRICK WITH IMMEDIATE EFFECT. pic.twitter.com/KcgPEGjSoN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026

Para cubrir la vacante de manera inmediata, la directiva ya gestiona un posible acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino. El actual seleccionador de Estados Unidos, quien dirige esta fecha FIFA ante Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf, aparece como el principal candidato para asumir el reto en Old Trafford y tratar de rescatar al equipo del fondo de la tabla.

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