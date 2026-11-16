Vinicius Junior reconoció que todavía tiene aspectos por corregir en su carrera y asumió parte de la responsabilidad por su rendimiento reciente con Brasil y el Real Madrid. El delantero brasileño explicó que su preparación durante las vacaciones fue menos intensa de lo habitual y que las dudas sobre su continuidad en el equipo español también afectaron su concentración al comienzo de la temporada.

El futbolista, de 26 años, habló sobre estos asuntos en una rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputará este martes frente a Singapur. Sus declaraciones llegaron después de la derrota por 3-2 ante Japón, partido en el que marcó dos goles, pero en el que no pudo evitar el resultado adverso de su selección.

Vinicius también reconoció que tardó en comprender la exigencia de representar a Brasil. Durante sus primeras convocatorias, admitió, no afrontaba los partidos amistosos con la misma mentalidad que los compromisos disputados con su club.

Vinícíus reconoce que llegó fuera de forma al Real Madrid: "No me preparé bien tras el Mundial. Me tomé las vacaciones para disfrutar y desconectar".



"Entrené mucho menos que otros años, soy humano y cometo errores. Estaré en el momento decisivo". pic.twitter.com/5qPyo6DLSA — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 16, 2026

“Jugué mal muchos partidos con la selección. Tenía la costumbre de jugar los amistosos como si fueran otro partido del club y tardé en entender que, con Brasil, los amistosos son como un Mundial. El aficionado no quiere saber si es un amistoso. Tengo que salir, marcar goles y hacer ganar al equipo”, señaló.

El atacante agregó que anteriormente se desconectaba demasiado de la responsabilidad que implicaba vestir la camiseta nacional. Aunque aseguró haber cambiado su mentalidad y haber disputado dos buenos Mundiales, también reconoció que no consiguió rendir al nivel esperado en los momentos importantes.

Las vacaciones y la renovación también influyeron en su rendimiento

El futbolista del Real Madrid vinculó su irregular comienzo de campaña con varios factores personales y profesionales. Entre ellos mencionó el impacto emocional de la eliminación de Brasil en el Mundial, las negociaciones para renovar su contrato y el interés que despertó en otros equipos durante el pasado verano.

“Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años”, explicó.

También reconoció que las conversaciones sobre su futuro y la situación que atravesaba el Real Madrid tuvieron consecuencias en su estado mental. En los primeros doce partidos de la temporada con el conjunto español, Vinicius registró un gol y tres asistencias.

“Todo eso pudo afectar a mi inicio de temporada. También mi renovación y que muchos clubes se interesaran por mí el pasado verano. Todo me afectó mucho mentalmente, igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga”, afirmó.

El brasileño recordó que su producción goleadora durante la campaña anterior también comenzó con cifras discretas. Hasta diciembre había conseguido cinco tantos, pero terminó superando los veinte. Por eso, aseguró que trabaja para llegar en buenas condiciones a la etapa decisiva del calendario.

Vinicius asume el liderazgo de Brasil y respalda a Ancelotti

El delantero también se refirió a las críticas que recibe la selección brasileña tras su eliminación temprana del Mundial y defendió el proceso de renovación encabezado por Carlo Ancelotti. Reconoció que los aficionados esperan cuatro años para ver a su país competir por el título y que las derrotas generan frustración.

“La gente pide jugadores nuevos, el entrenador los trae y después se quejan. Están en su derecho. Hasta que encontremos nuestro estilo de juego, vamos a sufrir con esto”, comentó.

En ese proceso, Vinicius dijo estar dispuesto a asumir una mayor responsabilidad para facilitar la adaptación de los futbolistas jóvenes, entre ellos Endrick y Estevao. Considera que su experiencia en dos Mundiales le exige convertirse en una referencia dentro del grupo.

“Ya he jugado dos Mundiales y la mayor responsabilidad tiene que ser mía, porque tengo más experiencia y soy uno de los mejores del mundo. Tengo que asumir ese papel para que los jóvenes puedan aprender y evolucionar”, sostuvo.

Finalmente, elogió a Ancelotti, a quien atribuyó un papel importante en su evolución tanto en el Real Madrid como en la selección. El brasileño aseguró que el técnico italiano lo defendió y orientó, y destacó que bajo su dirección ya suma diez goles con Brasil, frente a los seis que había conseguido anteriormente.

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