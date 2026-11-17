El director técnico de la selección mexicana, Rafael Márquez Álvarez, conoce perfectamente los laberintos políticos y las luchas de poder con que se manejan los directivos del balompié nacional, por lo cual sabe que un eventual fracaso ante Jamaica pondría en serio riesgo su continuidad, por lo cual está curado de espanto y tiene las maletas listas en caso de no vencer a los caribeños.

La exigencia del compromiso de este martes en el Estadio BBVA de Monterrey resulta máxima, pues el Tricolor llega obligado a remontar el 3-2 sufrido en Kingston. El estratega michoacano entiende que acumular 5 partidos sin conocer la victoria bajo su mando lo mantiene sentado sobre un barril de pólvora.

SI NO ES CON MEXICO SERÁ EN OTRA PARTE.

Algo quiso decir Rafa Marquez? pic.twitter.com/3QrLIlVGPk — david medrano felix (@medranoazteca) November 17, 2026

El panorama luce todavía más comprometedor porque el equipo apenas registra 4 goles anotados y 10 recibidos en ese lapso de 2 empates y 3 derrotas. Con la presión mediática encima y la poca tolerancia que caracteriza a los dirigentes, el exdefensa del Atlas y Barcelona dejó entrever en conferencia de prensa que su permanencia pende de un hilo si no logran avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El timonel nacional reconoció que el arranque de su gestión dista mucho de lo planeado, aunque aclaró que no piensa bajar los brazos por voluntad propia. Márquez señaló que si el resultado vuelve a ser adverso en casa, la decisión final quedará en manos de los altos mandos del futbol mexicano.

El entrenador aseguró que sigue viéndose al frente del proyecto rumbo al Mundial de 2030, pero aceptó la realidad del cargo. Durante su encuentro con los medios, sostuvo que mantiene intactas las ganas de aportar y definió su postura actual como una prueba de resiliencia, resistencia y persistencia pura para superar las adversidades deportivas.

La guillotina histórica de la FMF con los técnicos

La cautela de Rafael Márquez no responde únicamente al mal funcionamiento en la cancha, sino a la impaciencia crónica de la Federación Mexicana de Futbol, una institución que conoce de sobra tras disputar 5 Copas del Mundo como jugador. La estadística reciente demuestra que los proyectos a largo plazo suelen cortarse de tajo ante la primera crisis.

Antes de la última gestión de Javier Aguirre, quien estuvo 2 años al frente antes de cederle la estafeta tras el Mundial de 2026, Jaime Lozano apenas duró 13 meses en el banquillo. A pesar de haber conquistado la Copa Oro en 2023, Lozano fue despedido tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa América 2024 cuando se prometía un recambio generacional.

A su vez, Lozano había llegado para apagar el fuego dejado por Diego Cocca, quien fue destituido con apenas 4 meses en el puesto luego de sufrir una goleada ante Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de 2023. En ciclos anteriores, solo Gerardo Martino con 4 años y Juan Carlos Osorio con 3 años lograron completar procesos largos, mientras que Miguel Herrera salió tras 2 años por un altercado extracancha.

¡AH, CARAY!??



Rafa Márquez dejó un mensaje en conferencia de prensa ante una posible eliminación ante Jamaica



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La lista de despidos fulminantes también incluye nombres de peso como Víctor Manuel Vucetich, cesado tras apenas 1 mes en el camino al Mundial de 2014, o Sven-Goran Eriksson, quien no llegó ni a los 8 meses rumbo a Sudáfrica 2010. Aunque el entorno futbolístico considera injusto cortar tan pronto el proceso de Márquez, el historial de la FMF confirma que en el banquillo nacional nadie tiene el puesto asegurado.

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