Se prevé que los alquileres en el sur de California sigan aumentando hasta 2029, ya que los condados de Los Ángeles y Orange continúan enfrentando una escasez de apartamentos, según un informe de la Universidad del Sur de California (USC).

En su informe económico para los próximos tres años, investigadores del Centro Lusk para el Sector Inmobiliario de la USC proyectan un crecimiento anual de los alquileres del 1.4 % en el condado de Los Ángeles y del 1.9 % en el condado de Orange.

Entre 2026 y 2029, el alquiler promedio en el condado de Los Ángeles aumentará un 1.4%, pasando de 2,362 a 2,469 dólares, según USC.

Los investigadores calificaron la situación del condado de Orange como un “déficit de alquiler constante”, con una notable diferencia en los precios.

El pronóstico reveló que el alquiler medio en la zona supera en un 18 % al del condado de Los Ángeles, y las unidades de peor calidad son un 22 % más caras frente a las del condado de Los Ángeles.

Los autores prevén que el condado de Los Ángeles registrará el menor incremento en los alquileres durante los próximos tres años, y USC lo describe como “uno de los mercados de alquiler más tensionados del país”.

Los investigadores instaron a las autoridades a adoptar un “enfoque integral” para abordar la “grave escasez de vivienda”, acelerando la concesión de permisos —tal como ocurrió tras los incendios forestales de 2025—, reduciendo las barreras normativas para nuevos proyectos y apostando por un desarrollo más denso, con el fin de hacer que el costo de vida sea más asequible.

Dicho esto, el pronóstico señaló la inflación persistente, las tasas de interés elevadas y los altos costos de construcción como obstáculos para el desarrollo de las viviendas. Asimismo, indicó que, entre 2015 y 2025, el parque de viviendas de California creció a un ritmo inferior a la mitad del registrado en Texas, Florida y Arizona.

Asimismo, los investigadores señalaron algunas estrategias útiles, como la concesión de permisos para nuevos apartamentos —cifra que superó en un 60 % el promedio mensual del año anterior—; no obstante, expresaron su preocupación de que dichos proyectos finalmente no lleguen a construirse debido al aumento de los costos de mano de obra, de materiales y de financiamiento.

“Las viviendas no pueden ser asequibles si no tenemos suficientes”, le dijo Moussa Diop, autor del reporte a CBS y otros medios. “San Diego y el Inland Empire demuestran que aún hay esperanza de lograr viviendas más asequibles, pero los logros importantes requieren tiempo y un desarrollo continuo”.

USC calificó a Inland Empire como el “último refugio de relativa asequibilidad”; sin embargo, una marcada caída en la construcción llevó a los investigadores a determinar que esta región registrará el mayor aumento promedio en los alquileres —un 2.4 %—, con lo que los precios pasarán de 2,150 a 2,309 dólares para el año 2029.

Los investigadores señalaron que los nuevos proyectos de construcción en el Inland Empire han disminuido en un 60 % desde 2024, lo que ha llevado a que USC otorgue a la región la calificación más alta en cuanto al crecimiento promedio de los alquileres en el sur de California.

“Será necesario un desarrollo continuo si Inland Empire planea conservar su ventaja de asequibilidad”, escribieron los investigadores.

Aun así, hay organizadores que sostienen que la idea de que más viviendas equivalen a rentas más asequibles no es necesariamente cierta y expresan sus preocupaciones.

“Estos nuevos proyectos, ya sean casas o apartamentos, pueden desplazar a los inquilinos con alquiler regulado que han vivido en la comunidad durante décadas”, señaló el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (Los Angeles Tenants Union) en Koreatown.