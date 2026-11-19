Conocer al público meta es lo más importante para cualquier empresa que pretenda vender un producto. Y cuando buscas que tu marca satisfaga las necesidades principales de la belleza desde las características propias de una persona latina, hay que decir que Sarelly Beauty lo está haciendo muy bien.

No solo porque parte de dos gustos y necesidades propias de una mujer latina que son labios “buchones” y pestañas largas y extensas. Sino porque también entiende que las telenovelas han servido como referente tanto del amor y las relaciones de pareja como de la moda y el estilo. Ahora bien, Sarelly no solo lo entiende y lo reconoce, sino que también lo acepta y utiliza como medio de difusión y entretenimiento, convirtiéndolo en una característica propia de su marca y de su proceso de comunicación.

Dicho esto, nos encontramos con “Drama en la chamba”, en donde no solo nos topamos con que sus productos ya están en Target, Estados Unidos, sino que además se une a varios de los grandes creadores de contenido del país, que saben perfectamente cómo atraer al público hispano a sus historias de corte dramático y telenovelesco para contenido corto. Hablamos de Noé Zepeda, Macarena Riva, Kenia Santos, Poly Díaz y Daniel Coffman.

Ahora, estamos rumbo al final de temporada, y por esta razón nos encontramos con que Anna y su equipo intentan organizar un evento de lanzamiento —que cuenta con la participación de Melinda Melrose, Louie Castro y otros creadores de contenido—. En el camino, se enfrentan a situaciones como un cargamento de máscaras de pestañas que resulta ser, en realidad, vacas de peluche; una renovación de la oficina que nadie pidió; y un gran evento que depende, literalmente, de $300 dólares y cinta adhesiva.

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