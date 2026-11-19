Mauricio Pochettino desembarcó en Inglaterra con el manual de supervivencia bajo el brazo, decidido a apagar el incendio que tiene al Manchester United hundido en la zona de descenso y cuya perdida de la categoría sería todo un suceso histórico en la Premier League por todo el oropel que acumuló el equipo que hizo grande Sir Alex Ferguson.

El estratega argentino tomó las riendas de unos Red Devils hechos pedazos tras el fulminante despido de Michael Carrick, quien apenas rescató una victoria en las primeras diez jornadas de la Premier League y dejó al histórico gigante inglés en el puesto 18 de la clasificación general.

Mauricio Pochettino addressing some of the players in training today #MUFC pic.twitter.com/7AB6tKp6hD — MUFC Scoop (@MUFCScoop) November 19, 2026

Lejos de llegar con la guadaña en la mano o exigir fichajes millonarios de pánico, el exseleccionador de Estados Unidos apostó por la psicología deportiva para levantar a un vestuario moralmente derrotado.

Pochettino tiene claro que el primer mandamiento de su receta es quitarle la losa de presión a sus futbolistas, arroparlos y lograr que vuelvan a disfrutar del juego dentro de la cancha, estableciendo una cultura de trabajo sólida desde las instalaciones de Carrington.

El timonel sudamericano sorprendió al asegurar que cuenta con la mejor plantilla posible en este momento y prometió construir una identidad desde cero sin señalar culpables en público.

Para el argentino, la clave futbolística no radica simplemente en correr más que el adversario, sino en hacerlo con sentido, coordinación y una idea colectiva que permita que el talento individual vuelva a florecer bajo una mentalidad verdaderamente competitiva.

El reto ante el dominio ciudadano

Por si la crisis deportiva no fuera suficiente carga, Pochettino ya tuvo que salir a defender el orgullo de Old Trafford ante las provocaciones de sus detractores en televisión.

Durante una intervención en Estados Unidos, el exjugador DaMarcus Beasley le recordó que la ciudad de Mánchester le pertenece al City, a lo que el nuevo estratega respondió con carácter pidiendo tiempo para revertir una hegemonía que mantiene a los Red Devils sin título de liga desde la temporada 2012-13.

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Mauricio Pochettino FIRST training session WITH Manchester United. #MUFC | ?@CCOveriew pic.twitter.com/dOlAdvhWry — TBTFootball (@TBTSportsUK) November 19, 2026

Con un contrato firmado hasta 2029, el argentino respalda su proyecto con el prestigio ganado en sus etapas anteriores por el Espanyol, Southampton, Paris Saint-Germain, Chelsea y, especialmente, aquel Tottenham al que llevó hasta la final de la Champions League.

Tras cerrar su ciclo con Estados Unidos goleando a Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf, sabe que su experiencia será puesta a prueba de inmediato en un banquillo que no perdona los tropiezos.

Anfield como primera prueba de fuego

Sin margen para descansar ni tiempo suficiente para ensayar su libreto táctico, Pochettino enfrentará su debut oficial este domingo 22 de noviembre en la siempre hostil aduana de Anfield frente al Liverpool.

Después de medir fuerzas contra los Reds, el calendario le tiene preparado un camino igual de espinoso con duelos ante el Sporting en la Champions League y el Brentford en el torneo doméstico, una seguidilla que marcará el pulso de su gestión.

El estratega aseguró que llega cargado de energía y que no piensa desperdiciar ni un solo minuto para devolverle a la afición un equipo combativo que luche cada balón dividido.

Day 1 for Mauricio Pochettino at Manchester United ???



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En Old Trafford saben que las buenas intenciones y los discursos motivacionales tienen fecha de caducidad, por lo que será el rendimiento sobre el césped el que dicte si el manual de Pochettino alcanza para rescatar al barco antes de que se hunda por completo.

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