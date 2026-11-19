La violencia y la disputa territorial entre grupos del crimen organizado mantienen a Tecate sumido en una crisis de inseguridad que contrasta con su denominación de Pueblo Mágico.

Pese al despliegue de cientos de elementos de distintas corporaciones, los hechos violentos continúan y evidencian los desafíos que enfrentan las autoridades para recuperar el control del municipio.

De acuerdo con un reportaje publicado por el semanario Zeta, Tecate registró 75 asesinatos relacionados con los cárteles durante 2025, mientras que en 2026 la cifra de homicidios dolosos había alcanzado al menos 170 casos hasta noviembre.

El municipio, ubicado en la frontera con Estados Unidos y con poco más de 100,000 habitantes, enfrenta la presencia de células vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que mantienen una disputa por el control de actividades criminales en la región.

Entre los hechos más graves se encuentra el secuestro de cinco hombres durante la madrugada del 15 de noviembre, cuando un grupo armado irrumpió en un rancho de Tecate, según reveló el medio citado.

Tres de las víctimas fueron abandonadas con vida, mientras que otras dos fueron asesinadas. Estas últimas fueron identificadas como un agente de la Fiscalía General del Estado y un capitán del Ejército Mexicano.

Operativo de 500 elementos no frena la violencia

A principios de noviembre, autoridades estatales pusieron en marcha el operativo denominado Unidos por Tecate, que contempla la participación de al menos 500 elementos de distintas corporaciones de seguridad, con el objetivo de contener la actividad criminal y reforzar la vigilancia.

Sin embargo, los acontecimientos registrados posteriormente han puesto en entredicho los resultados de la estrategia, pues las balaceras, homicidios y otros hechos delictivos continúan afectando a la población.

El escenario también ha generado cuestionamientos sobre el desempeño de las corporaciones policiales. El semanario señala presuntos actos de corrupción y posibles vínculos de elementos municipales y estatales con grupos criminales, acusaciones que requieren investigaciones y esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.

La crisis de seguridad también coloca bajo presión al alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, así como a las autoridades estatales y federales responsables de la estrategia de seguridad.

Mientras tanto, la población continúa enfrentando un entorno de temor e incertidumbre, en un municipio donde la disputa criminal ha alcanzado a civiles, comerciantes y elementos de las instituciones de seguridad.

La situación de Tecate representa uno de los retos más delicados para las autoridades de Baja California: recuperar la tranquilidad de sus habitantes y garantizar que un destino reconocido por su vocación turística y cultural no continúe siendo escenario de violencia e impunidad.

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