El gobierno de Donald Trump volvió a recurrir a la Corte Suprema para impedir que cientos de miles de venezolanos recuperen el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su país enfrenta condiciones que impiden un regreso seguro.

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una solicitud de emergencia para bloquear el fallo de un juez federal de California, quien determinó que la administración no tenía autoridad para cancelar las protecciones migratorias.

De acuerdo con AP, el gobierno argumentó que restablecer el TPS provocaría un “daño grave e inmediato”. Entre sus argumentos señaló que la medida impediría ejecutar hasta 332 órdenes de deportación y obligaría a liberar a unos 1,800 venezolanos que permanecen detenidos.

Una batalla que vuelve a la Corte Suprema

La solicitud representa un nuevo capítulo en la disputa judicial. El máximo tribunal ya había permitido temporalmente al gobierno retirar las protecciones mientras avanzaba el litigio.

Sin embargo, el juez federal Edward Chen concluyó que la cancelación impulsada por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue ilegal. La decisión buscaba restablecer el amparo para aproximadamente 600,000 venezolanos.

El gobierno de Trump sostiene que el TPS debe ser temporal y que Venezuela ya no reúne las condiciones para mantener esa designación.

Los venezolanos siguen sin recuperar el amparo

El caso tuvo otro giro el miércoles. Según Reuters, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió temporalmente el fallo de Chen mientras revisa el expediente. Por ahora, esto mantiene vigente la cancelación del TPS, a la espera de una nueva resolución judicial.

Los abogados de los inmigrantes rechazaron la ofensiva del gobierno. Emi MacLean, representante de la ACLU del Norte de California, afirmó que la administración intenta conseguir otra intervención de emergencia de la Corte Suprema pese a que el tribunal de apelaciones ya revisa el caso.

Qué está en juego para los migrantes

Venezuela recibió la designación de TPS en 2021 y una ampliación en 2023. Desde entonces, alrededor de 600,000 personas obtuvieron esta protección.

La cancelación dejó sin vigencia sus permisos de trabajo y expuso a miles a procesos de deportación, detenciones y separación familiar. La disputa judicial todavía no tiene una resolución definitiva y mantiene en incertidumbre a una de las comunidades migrantes más numerosas de Estados Unidos.

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