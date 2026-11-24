En días recientes, el nombre de Tanya Charry ha estado circulando en redes sociales y varios periodistas han hablado sobre su salida de Univision. Javier Ceriani explicó que la periodista había sido despedida de la cadena. Mientras que Mandy Fridmann afirma que dejó la cadena por tener otro proyecto en puerta, el cual fue cancelado en último momento.

Charry conversó con People en Español y dijo: “Decidí tomar un break por mis hijos“. Con 25 años de carrera, en donde ha logrado ser una de las entrevistadoras más sobresalientes del mundo del entretenimiento en “El Gordo y la Flaca”, Tanya ha optado por su familia. Quiere ser parte de la vida y las decisiones de su hija Zoe. Así como disfrutar de todos los momentos de su pequeño Bruno, según destacó dicho portal en su sitio web.

Sin embargo, ante los insistentes rumores y comentarios, Tanya Charry decidió emitir un comunicado en el que ha expresado lo siguiente: “Quiero aclarar algo. Lo que compartí con People en Español sobre mi salida de Univision es la única verdad. No tenía ni tengo ningún acuerdo con otra compañía de televisión ni con ninguna plataforma de streaming”.

La declaración pública básicamente parece ser una respuesta a la información que la Fridmann compartió EN LUBOX TV. El mismo canal de YouTube del programa resume parte de la información compartida por Mandy con estas palabras: La verdadera razón detrás de la salida de Tanya Charry de “El Gordo y La Flaca”: una renuncia por un ambicioso proyecto en Entravision que cerró repentinamente.

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