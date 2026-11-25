La llegada de una representación tridimensional de la Virgen de Guadalupe a Los Ángeles está provocando escenas de profunda emoción entre la comunidad católica. Decenas de personas se congregaron en la histórica Misión de San Gabriel para contemplar de cerca una escultura de tamaño natural que reproduce la imagen de la patrona de México.

La devoción fue tan grande que los reclinatorios resultaron insuficientes. Algunos asistentes terminaron arrodillados en los pasillos y junto a las bancas, mientras los organizadores abrían espacio para que adultos mayores y personas enfermas pudieran acercarse.

La escultura, conocida como Madre Peregrina, llegó a California como parte de una gira internacional que busca acercar la imagen guadalupana a creyentes de distintos países.

Los Angeles Times documentó la respuesta de los asistentes y recogió testimonios de familias que encontraron en la exposición una oportunidad para expresar su fe.

“Fue maravilloso y hermoso”, contó Anna Bautista, feligresa de la misión, quien acudió pensando que asistiría a una misa habitual y terminó sorprendida por la experiencia.

La Virgen de Guadalupe recorre el mundo

La obra fue creada por el artista y escultor mexicano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara. Desde agosto de 2025, ha visitado 16 ciudades estadounidenses y también ha llegado a Filipinas, Japón, Portugal y España.

De acuerdo con la Arquidiócesis de Los Ángeles, alrededor de 300,000 personas han tenido la oportunidad de contemplarla durante su recorrido.

La experiencia incluye una narración en español sobre las apariciones de la Virgen a Juan Diego, además de oraciones y un espacio para que los visitantes escriban sus peticiones. Los listones serán llevados posteriormente a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México.

La visita también coincide con el 50 aniversario de la nueva basílica y los 495 años de las apariciones, según la tradición católica.

Dónde visitar a la Madre Peregrina

La exposición permanecerá en la Misión de San Gabriel hasta el 3 de diciembre. Posteriormente, llegará a Nuestra Señora del Rosario de Talpa, del 4 al 7 de diciembre, y concluirá su recorrido angelino en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, del 9 al 13 de diciembre.

Su última parada coincidirá con las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en que millones de mexicanos, dentro y fuera de su país, honran a la Virgen de Guadalupe.

Para muchos creyentes, la visita representa algo más que contemplar una escultura. Es una oportunidad de acercarse a una imagen que forma parte de su historia familiar, sus raíces y su identidad cultural.

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