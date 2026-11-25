Los propietarios de vehículos en Los Ángeles deben prestar atención a sus matrículas. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) advirtió sobre un incremento de robos de placas en el oeste del Valle de San Fernando, donde los automóviles de lujo se han convertido en uno de los principales objetivos de los delincuentes.

La alerta comunitaria busca evitar que más conductores sean víctimas de este delito. La policía también advirtió que los ladrones no siempre se limitan a retirar las matrículas, pues en algunos casos las sustituyen por otras.

Según informó Telemundo 52, las autoridades pidieron revisar tanto la placa delantera como la trasera de los vehículos, ya que muchas víctimas descubren el robo demasiado tarde.

“Muchas víctimas no se dan cuenta hasta mucho después, lo que retrasa la denuncia y da a los delincuentes más tiempo para cometer delitos sin ser detectados”, advirtió el LAPD.

Policía ofrece tornillos antirrobo gratis

Como medida preventiva, la división de North Hollywood anunció que entregará tornillos de seguridad gratuitos para dificultar la extracción de las matrículas.

El programa está dirigido a residentes de North Hollywood, Studio City, Valley Village y Toluca Lake.

De acuerdo con Quadratín California, los investigadores también recomendaron asegurar las placas delanteras y traseras con dispositivos antirrobo, una medida sencilla que puede complicar el trabajo de los delincuentes.

Los interesados deben llamar al 818-754-8443 para programar una cita y recoger los tornillos. La disponibilidad es limitada.

Qué hacer si descubres que falta tu placa

El LAPD recomienda inspeccionar regularmente las matrículas antes de conducir y reportar cualquier robo o sustitución sospechosa.

Esto es importante porque una placa robada puede utilizarse para identificar otro vehículo o facilitar actividades delictivas sin que su propietario original lo sepa.

Quienes tengan información sobre estos casos pueden comunicarse con los detectives de North Hollywood al 818-754-8443 o llamar al 877-LAPD-247.

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