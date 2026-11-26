Julián Quiñones podría escribir una página dorada en su trayectoria profesional y en la historia del balompié mexicano.

El delantero naturalizado apareció repentinamente en la órbita del París Saint-Germain como opción de emergencia para cubrir las sensibles bajas por lesión de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

¿Y SI SÍ? ???



Luis Enrique fue cuestionado por TUDN sobre el posible interés del PSG en fichar a Julián Quiñones y el DT no lo negó y soltó esta declaración? pic.twitter.com/yjhBJSP2dd — AS México (@ASMexico) November 27, 2026

De acuerdo con reportes difundidos por Telemundo Deportes, el estratega español Luis Enrique tendría en mente al seleccionado nacional para reforzar su frente ofensivo.

Aunque la cadena no reveló mayores detalles sobre negociaciones formales, sí destacó las cualidades físicas y futbolísticas que el atacante puede aportar en París.

Cuestionado al respecto en conferencia de prensa, el timonel parisino respondió sin rodeos, aunque evitó aclarar si el exjugador del América y Atlas tiene posibilidades reales de aterrizar en la Ligue 1.

Sin embargo, Luis Enrique subrayó la jerarquía de quienes llegan a la institución y no descartó al mexicano de ese selecto grupo.

Actualmente, el artillero vive el momento más dulce y explosivo desde que comenzó su aventura profesional. El atacante se ha consolidado como la máxima figura del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, donde su cuota de anotaciones y asistencias lo mantiene como el delantero azteca más productivo fuera de nuestras fronteras.

Ese espectacular rendimiento lo tiene permanentemente bajo los reflectores de la Selección Mexicana, ahora comandada desde el banquillo por Rafael Márquez.

El delantero llega respaldado además por su destacada actuación en la pasada Copa del Mundo de dos mil veintiséis, certamen donde logró firmar cuatro anotaciones.

Sumando su actividad ofensiva con el conjunto saudí y sus compromisos internacionales con el Tricolor, Julián acumula una impresionante cuenta de cuarenta y tres goles en el presente año.

Dicha cifra le permitió igualar el histórico récord de Hugo Sánchez como el mexicano con mayor cosecha en un año natural.

El legendario exgoleador del Real Madrid había establecido esa marca en mil novecientos ochenta y nueve, registro que permaneció intacto durante casi cuatro décadas.

Ahora, ese olfato letal frente al arco podría abrirle las puertas de uno de los clubes más poderosos del continente europeo en el mercado invernal.

“Is JULIAN QUIÑONES, the Mexican international and Ballon d’Or nominee, on PSG’s shortlist?”



??? “EVERY GREAT PLAYER IN THE WORLD IS ON PSG’s SHORTLIST.” ? Luis Enrique. ???



Via @elchefhugord https://t.co/U8DcXh6Bbf pic.twitter.com/eMvN7D3s2N — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) November 26, 2026

De concretarse este bombazo futbolístico, Quiñones daría el salto definitivo a la élite mundial tras conquistar el fútbol mexicano y brillar en Medio Oriente.

Por ahora, el goleador sigue enfocado en mantener su racha rompiendo redes mientras en Francia analizan si van con todo por su fichaje.

Seguir leyendo:

-La “Pantera” Quiñones receta un par de zarpazos a un viejo conocido e iguala récord de Hugo Sánchez

– Julián Quiñones recupera su mejor versión goleadora de cara a la Nations League contra Jamaica

– Brendan Rodgers compara a Julián Quiñones con Luis Suárez









