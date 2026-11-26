Los Dallas Cowboys protagonizaron uno de los colapsos más vergonzosos de su historia reciente al dejar escapar una ventaja de veintiún puntos frente a los Philadelphia Eagles.

En el tradicional duelo del Día de Acción de Gracias en Arlington, la escuadra de la estrella solitaria permitió una remontada épica y terminó sucumbiendo por marcador final de treinta y nueve a treinta y ocho.

JAKE ELLIOTT FROM 60 YARDS OUT



EAGLES COMEBACK IS COMPLETE



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Durante gran parte del compromiso, los locales parecían tener el triunfo completamente en la bolsa gracias a una explosiva actuación ofensiva de Dak Prescott.

El mariscal de campo sumó doscientas noventa y una yardas por aire, dos envíos de anotación y un espectacular touchdown por tierra que mantenía a Dallas arriba por catorce unidades en el último cuarto.

Sin embargo, el desastre comenzó a gestarse en el periodo final cuando los equipos especiales y la defensiva se desmoronaron por completo.

Un bloqueo de patada de despeje devuelto hasta las diagonales encendió la reacción visitante, comandada por Joe Milton, quien curiosamente había sido firmado por Filadelfia desde la escuadra de prácticas de Dallas hace apenas unas semanas.

El suicidio táctico que costó el partido

Con el marcador apretado treinta y ocho a treinta y seis y menos de un minuto en el reloj, el entrenador Brian Schottenheimer tomó una decisión que desató la furia de los aficionados.

En lugar de despejar el balón para encerrar a unos Eagles que ya no tenían tiempos fuera, optó por jugársela en cuarta oportunidad y una yarda por avanzar.

La jugada resultó un auténtico suicidio táctico, pues Dak Prescott fue capturado atrás de la línea de golpeo, entregando el ovoide en una posición de campo inmejorable.

Para colmo de males, momentos antes el pateador Brandon Aubrey había fallado un gol de campo de cuarenta yardas que pudo haber sentenciado el encuentro.

Con apenas siete segundos restantes y el balón en la yarda cuarenta y dos de territorio vaquero, Filadelfia mandó al terreno de juego a su pateador estrella.

Jake Elliott mantuvo los nervios de acero y conectó un monumental gol de campo de sesenta yardas con dos segundos en el reloj para silenciar el estadio.

Esta derrota representa el regreso más grande en la historia de los juegos de Día de Acción de Gracias en la liga profesional estadounidense.

THE COMEBACK EAGLES



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Con este doloroso tropiezo, Dallas cae a marca de cinco ganados y siete perdidos, complicando seriamente sus aspiraciones de postemporada y encendiendo las alarmas sobre el futuro de su entrenador en jefe.

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