Con el objetivo de impedir que más caravanas de inmigrantes arriben hasta la frontera limítrofe con México, la Embajada de Estados Unidos en dicho país emitió un mensaje reiterando que por ningún motivo se le permitirá a ninguna persona carente de visa introducirse a territorio norteamericano.

A través de un video compartido en redes sociales, la diplomacia estadounidense reitera que, al margen de los resultados en las elecciones de mitad de mandato, donde el Partido Republicano perdió el control de la Cámara de representantes y del Senado, así como su continuidad al frente del gobierno en Texas, Nevada, Ohio, Iowa, Georgia y Alaska, la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump continuará adelante y sin cambios.

Bajo dicho posicionamiento, se reitera que las leyes migratorias seguirán aplicándose a raja tabla como ha sucedido desde el primer día en que comenzó a operar la administración Trump.

“La frontera de los Estados Unidos sigue cerrada a la migración ilegal. Las elecciones intermedias no han cambiado nada.

No caigas en las mentiras de los coyotes ni de los organizadores de caravanas. Te dirán que ahora es más fácil cruzar. Eso es falso. Sólo quieren robar tu dinero y endeudar a tu familia. Ninguna caravana ha tenido éxito y todas seguirán fracasando.

Puedes terminar muerto en el camino, endeudado por miles de dólares o en la cárcel o deportado. Tu vida vale más no la arriesgues. Tu intento terminará en fracaso, ¡Ni lo intentes!”, advierte el mensaje.

La frontera de los EE.UU. sigue cerrada a la migración ilegal. No caigas en las mentiras de los coyotes ni de los organizadores de caravanas. #NiLoIntentes pic.twitter.com/dMBRH1JLBO — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 27, 2026

El aviso surge ante la reaparición de movilizaciones de personas detectadas después del 3 de noviembre abandonando algunos países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, con el objetivo de primero ingresar a México para después cruzarlo de sur a norte hasta llegar a ciertos pasos migratorios limítrofes con Estados Unidos.

De hecho, en redes sociales se han detectado mensajes para incentivar los desplazamientos de personas esperanzadas en acceder a un mejor nivel de vida a partir de su ingreso a territorio estadounidense.

A través de varias publicaciones se difunden rumores sobre presuntas modificaciones en la política migratoria estadounidense, lo cual no es real.

En contraparte, la vigilancia en la frontera estadounidense se ha fortalecido y los inmigrantes detectados ingresando sin documentos son detenidos por las autoridades para ser deportados a la brevedad después de registrarlos en una base de datos con el objetivo de establecerles algún tipo de penalidad en caso de reincidir.

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