La ajustadísima faldita de Clarissa Molina que desata su sensualidad en Instagram

La presentadora de "El Gordo y La Flaca" se ha convertido en toda una revelación

Clarissa Molina fue una de las ganadoras de “Nuestra Belleza Latina” de Univision ya que su belleza natural no solo es física si no que también interna. La guapísima modelo, actriz y conductora es una inspiradora mujer que lucha por sus sueños y no se rinde hasta alcanzarlos.

No es por nada que la también presentadora de “El Gordo y La Flaca” es muy querida por sus fans que no pierden detalle de todos sus movimientos. Molina siempre tiene unas palabras motivacionales para que así ellos puedan activarse.

Para el inicio de semana, Clarissa se dejó ver en una ajustadísima falda fuschia que desató toda su sensualidad y acompañó la imagen con unas lindas palabras.

“Deseándoles a todos una bonita semana. Feliz inicio de semana a todos”, escribió el lunes pasado en Instagram.

Claramente las reacciones de sus admiradores no se hicieron esperar. “Cuanta belleza en una sola persona. Dios te bendiga mi reina”, un fan comentó. “La mejor foto de todas”, otro admirador agregó. “Bella como una estrella de Hollywood”, también se pudo leer entre los comentarios.