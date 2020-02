Thalía dice que está lista para “hacer maldades” y se vistió muy sexy para la ocasión

La intérprete de "María la del Barrio" se fue de fiesta vestida muy sensual en la ciudad de Miami

Si hay algo que no tiene Thalía es miedo o temor al ridículo y/o a palabras mal usadas en Instagram. No en vano la hemos visto haciendo videos un tanto incoherentes o publicando caídas de amigas, etc. Pero en esta oportunidad quiso derrochar toda su sensualidad e hizo alarde de su cuerpo.

La mexicana subió a su cuenta de Instagram una foto con un vestido strapless muy cortito desde su baño y lo acompañó del mensaje: “Lista para la fiesta. Pa’la calle a hacer maldades”. La pose en la que se encontraba era por demás, muy sexy.

Se presume que esta foto fue tomada antes de ir a alguna de las fiestas pre Super Bowl, que se realizaron en la ciudad Miami un día antes de la celebración de dicho evento. Cabe acotar que, tanto Thalía como su esposo Tommy Mottola, son muy cercanos tanto a Jennifer López como a Shakira por lo que pudieron haber asistido a cualquiera de las dos fiestas o inclusive a ambas.

Aquí les dejamos la fotos de la hermosa mexicana Thalía.