Este es el checklist de los documentos que necesitas para sacar el REAL ID en Nueva York

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

Este decreto federal es una iniciativa federal que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares.

Consecuentemente, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada o negra en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

Para obtener una REAL ID necesitas visitar el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) de tu estado en persona, presentar dos documentos de identidad oficial y originales, residencia del estado donde vives, residencia legal en Estados Unidos y comprobante de Seguro Social. Los residentes que no se encuentren en el país legalmente no califican para una de estas identificaciones aunque el estado les otorgue licencias de manejo comunes.

Según el DMV de Nueva York, estos son los documentos que necesitas.