​Wonderful Pistachios: Una opción de snacks ricos y saludables para tus meriendas diarias

Para satisfacer tus antojos de algo picante o dulce con pistachos saborizados.

​Comer saludable es una conversación que se tiene a diario alrededor del mundo, ya que últimamente las personas se están interesando más en los ingredientes que conforman su dieta. Comer snacks también es algo que se hacemos todos los días, tomando en cuenta que el 94% de la población mundial come un snack diariamente.

Es por eso que Wonderful Pistachios ha lanzado dos nuevos sabores en su categoría de productos sin cáscaras: Chili Roasted and Honey Roasted, snacks llenos de sabor y fáciles de comer.

Los Wonderful Pistachios No Shells Chili Roasted están llenos de los sabores intensos provenientes del pimiento rojo, ajo y vinagre. Por otro lado, los Wonderful Pistachios No Shells Honey Roasted tiene el toque ideal de miel, azúcar y una pizca de sal, para una merienda dulce y salada a la vez. Cada uno ofrece un sabor y crujido intenso que busca ganarse a todos los consumidores que están buscando un snack que satisfaga sus antojos diarios.

Ambos sabores fueron creados luego de un extenso estudio de mercado. La miel es el sabor más popular de snacks a base de nueces, y todo lo picante es lo que está creciendo más rápidamente en la categoría de snacks salados.

“En el 2019, las meriendas se distinguen por su sabor; es un factor clave que es considerado al momento de escoger cualquier tipo de meriendas, y también sabemos que la gente come más nueces cuando son saborizadas”, dice Adam Cooper, vicepresidente senior de Wonderful Pistachios. “Nuestros nuevos sabores de Wonderful Pistachios No Shells atraerán a dos grupos distintos de aficionados, y ambos se darán cuenta que una merienda deliciosa también puede ser buena para ti”.

Las meriendas son parte del día a día, ya que el 94% de gente come una merienda diariamente. Cuando un consumidor compra una bolsa de Wonderful Pistachios No Shells obtiene todo en uno, una merienda saludable, deliciosa y fácil de comer, así que no podrán soltar la bolsa.

“A medida que continuamos compartiendo los beneficios de comer inteligentemente, Wonderful Pistachios también se posiciona como una alternativa fuerte para los que buscan una fuente de proteína que no es de origen animal”, menciona Cooper. “Las proteínas a base de origen vegetal, como Wonderful Pistachios, proporcionan el beneficio adicional de la fibra, la cual no es ofrecida por la carne”.

Esta solución de merienda fácil de comer será lanzada en 55,000 tiendas a nivel nacional, un debut más amplio en comparación a otros lanzamientos recientes de papitas saborizadas. En busca de atraer a un público más amplio, estos nuevos sabores han sido inspirados por una reciente investigación de mercado.

Encuentra todas las opciones de Wonderful Pistachios ¡aquí!

Ambos sabores nuevos de Wonderful Pistachios No Shells son hechos sin ingredientes genéticamente modificados (GMO).

