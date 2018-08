10 aretes miniatura para llevar con cualquier outfit este verano

Complementa tu look con unos accesorios chic sin sobrecargar tu rostro.

En todo buen outfit de una mujer chic y a la moda los accesorios son primordiales en su look. Los aretes juegan un rol fundamental, pues adornan tu rostro de manera sutil. Antes de escoger unos, debes tomar en cuenta los materiales, la forma de tu cara y la ocasión en la que los quieras llevar puestos. Si no te gusta llamar demasiado la atención puedes escoger entre estos 10 modelos de aretes en miniatura para combinar con cualquier look de verano.

Kate Spade New York te ofrece unos aretes en miniatura en forma de piña de 0.6 pulgadas de alto y 0.3 de ancho. Estos aretes cuentan con placa de oro de 14 K.

No hay duda de que con estos aretes en miniatura lucirás delicada y femenina, mientras disfrutas de la comodidad de de adornar tu rostro sin extravagancia alguna.

2. Humilde Chic NY aretes corte cojín

Los aretes cuadrados en tradicional corte cojín de Humilde Chic NY tienen una longitud de 0.47 pulgadas. El chapado está hecho en metal de alto brillo y las gemas se encuentran en una variedad de colores.

Se trata de unos aretes caracterizados por su delicadeza y su elegancia, pues, tanto el chapado como las gemas poseen un brillo sofisticado. Aunado a ello, su corte tradicional es garantía de femineidad y practicidad.

3. Crystalline Azuria aretes de mariposas

Estos aretes de Crystalline Azuria tienen una de las formas más apreciadas por las mujeres: las mariposas. Cada pieza cuenta con unas dimensiones de 10 mm x 12 mm. Incluye caja de regalo.

Son aretes multicolores debido a la combinación de gemas. El diseño depende de la combinación de un chapado de metal altamente pulido y las gemas coloridas que conforman la mariposa.

4. Aretes Flor circonita de Benevolence

Benevolence ofrece unos aretes con forma de flor en circonita. Tienen chapado en oro de 14 K galvanizado en acero inoxidable que resulta hipoalergénico. Son unos aretes que destacan por su tamaño, pues, son bastante pequeños, lo que los vuelve más hermosos y delicados.

Simples, llamativos y femeninos, perfectos para llevarlos día y noche sin molestia alguna. Puedes elegir entre los colores rosa, lavanda o blanco.

5. Aretes Rosa negra de Allencoco

Los aretes Rosa negra de la marca Allencoco miden apenas 0.35 pulgadas. Se basan en una aleación de materiales de alta calidad, chapados en oro de 18 quilates. Son hipoalergénicos ya que no poseen níquel ni plomo.

Son unos aretes que destacan por su elegancia, su carácter femenino y su impacto visual por el color negro. Los consigues a un costo de $14.

6. Aretes Marc Jobs Estrellas

Marc Jobs te ofrece unos aretes en miniatura con forma de estrellas, los cuales puedes elegir en tono azul o en dorado. Miden tan solo 0.5 pulgadas de alto y 0.3 de ancho.

Lleva el verano y la onda marina en tus orejas de forma muy femenina con este accesorio. A pesar de ser de diseñador los consigues a un precio accesible, inferior a $50.

7. Aretes Luhe Anclas

Los aretes con forma de anclas de Luhe son pequeños y ligeros, puesto que miden 0.39 pulgadas de altura y 0.25 pulgadas de ancho. Están hechos de plata 925 pulida, y no contienen plomo ni níquel, por lo que son hipoalergénicos.

Son unos aretes modernos, delicados y versátiles que te serán muy útiles para combinar con cualquier outfit. Pueden ser tuyos por menos de $15.

8. Aretes Plumeria de Pegaffi

Los aretes de Plumeria de Pegaffi son tan femeninos como la propia flor que representan. Sus materiales base son AAA Cubic Zircon blanco y 100% de plata 925. Además, son hipoalergénicos.

Si eres de las mujeres de estilo clásico que piensan que menos es más, estos delicados aretes son para ti. Están disponibles con pétalos de textura lisa y texturizada.

9. Everu aretes de Girasol

Everu cuenta con unos sencillos aretes en forma de flor de girasol, que están hechos con Plata de ley 925 y circonia cúbica AAA.

Estos aretes te garantizan lucir tu feminidad, pues tanto por la forma, como por los colores con los que cuenta, se revelará tu elegancia.

10. N uwastone aretes de Luna y Estrella

Nuwastone te ofrece un par de aretes desiguales, que conforman una luna y una estrella, hechos a base de plata de ley 925, y que no contienen níquel ni plomo, por lo que son recomendables para personas con orejas sensibles, incluyendo niñas.

Con este par de artes, no solo lucirás delicada y femenina sino también moderna y con personalidad, al optar por combinas aretes diferentes entre sí, aunque complementarios.

También te puede interesar: 8 perfumes Bvlgari de mujer para que todos los hombres caigan a tus pies.