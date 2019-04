10 fajas moldeadoras para mejorar la forma de tus muslos

Lucir unas piernas esbeltas en segundos es posible con estas fajas.

Hay ocasiones en que lucir un buen outfit no es suficiente; también debemos tener un buen cuerpo para poder llevarlo. Pero la realidad es que muchas de nosotras no contamos con una figura perfecta de pasarela, pero eso no debe ser un impedimento para lucir nuestras prendas favoritas. En estos casos, las fajas son nuestras mejores aliadas, y si estás pensando usar unos pantalones o falda de impacto, dale un vistazo a estas fajas para muslos con las que podrás destacar en cualquier lugar.

Esta faja cuenta con un tejido elástico que es suave al contacto con la piel, y con una tecnología sin costuras que proporciona un efecto invisible bajo la ropa. Su función reductora y moldeadora ayuda a suavizar la cintura, las caderas, los muslos y la espalda gracias a sus paneles de comprensión distribuidos en toda su extensión.

Faja ultra suave de cintura alta y pantalones cortos, confeccionada con paneles de control distribuidos estratégicamente para equilibrar el cuerpo. Es perfecta si lo que buscas es moldear tu figura, ya que ayuda a alisar las zonas problemáticas como los muslos, el vientre y los glúteos, al tiempo que corrige la postura.

Es una faja con ribete floral que está fabricada con nylon y elastano, tejidos que son ligeros, transpirables y elásticos. Tiene un diseño con pecho abierto tipo U para ayudar a recoger el busto, apertura trasera para facilitar la ida al baño y correas de hombros que se ajustan y desmontan.

4. Faja reductora post operatoria

Es un modelo perfecto si buscas quitarte tallas de encima, ya que no solo alisa las zonas problemáticas, sino que además su tejido extra fuerte de microfibra puede ayudar a reducir visualmente el vientre, el abdomen, la cintura y los muslos, sin olvidar que ayuda en el proceso de recuperación luego de una cirugía.

Faja reductora confeccionada con paneles frontales y laterales que proporcionan mayor control de las zonas problemáticas del abdomen y los muslos. La puedes llevar sin problema con vestidos ajustados sin que se marque, gracias a su diseño de pecho abierto con tirantes ajustables y sin costuras.

El diseño de esta faja moldeadora viene una tecnología anti-rizos para hacer que se mantenga en su lugar durante todo el día; además su material de nylon y spandex, es antibacteriano, ofrece suavidad y absorbe la humedad.

7. Faja moldeadora ultra plana

Es una faja moldeadora sin tirantes que está hecha con una tela de ajuste cómodo y de tejido ligero que es perfecto para evitar que se marque bajo la ropa. Y cuenta con elástico ultra plano que ofrece mayor soporte y evita que se enrolle o deslice.

8. Faja de compresión de medio cuerpo

Faja de microfibra con un largo hasta las rodillas y con compresión media en la zona abdominal. Cuenta con tirantes ajustables con dos líneas de gancho y ojo que permiten una mejor distribución, así como un cierre en la entrepierna.

9. Shapewear & Fajas: Body moldeador

Este body moldea tu cuerpo de manera natural gracias a sus paneles de control que ayudan a suavizar la zona de las caderas y muslos. De igual forma, dispone de una tecnología sin costuras para proporcionar un efecto invisible con cualquier prenda que lleves y crea un look de ensueño.

10. Faja de pantalón plus size

Esta faja de pantalón corto brinda compresión alta para aplanar el abdomen, reducir la cintura, moldear los muslos y levantar los glúteos. También se ajusta cómodamente al cuerpo, lo que es ideal para acelerar el proceso de recuperaciónluego de una cirugía y para el uso diario.

