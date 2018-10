12 productos de belleza en Amazon que no podrás creer que están por menos de $20

Los mejores productos de belleza a los mejores precios del mercado.

Solo hay una cosa que le gusta más a las mujeres que los productos de belleza: las ofertas. Y hoy te traemos una lista especial que mezcla ambas. No siempre es necesario pagar grandes sumas de dinero para tener productos de calidad, y por eso aquí tenemos las mejores opciones del mercado por menos de $20. El mundo de la belleza nunca fue tan accesible y económico.

1. Finishing Touch: Removedor de vello compacto

Es un eliminador de vello de tamaño compacto que funciona con una batería AA incluida. Su depilación es potente pero al mismo tiempo lo suficientemente suave como para ser usada en el diario. Está chapado en oro 18K y tiene un diseño discreto y moderno.

Este pequeño dispositivo de depilación tiene la apariencia de un lápiz labial para hacerlo discreto y seguro. Puedes llevarlo siempre contigo para retoques rápidos sin sentir dolor ni molestias.

2. Himalayan Scrub: Exfoliante con sal rosada del Himalaya

Exfoliante 100% natural elaborado a base de sal rosada del Himalaya, la cual tiene propiedades hidratantes y purificantes en la piel. Esta sal es rica en magnesio, calcio, potasio, hierro y cobre. Además te ayuda a desintoxicar tu piel ya que equilibra los niveles del pH.

Con este exfoliante podrás hacerle un tratamiento natural y revitalizante a todo tu cuerpo. Podrás eliminar impurezas y sentir una piel mucho más fresca, brillante y suave.

3. Zen Breeze: Bombas de baño veganas

Juego de 8 bombas de baño perfectas para tratamientos de aromaterapia. Ayudan a liberar el estrés y sentirte relajada. Este set incluye 8 diferentes combinaciones de fragancias que se activan al entrar en contacto con el agua caliente, mientras que la bomba de disuelve rápidamente.

Son un regalo ideal, ya que brindan aromas, relajación y tranquilidad a cualquiera que las use. Ningún día de spa en casa está completo sin estas bombas de baño que tienen un precio de $13.91.

Es una herramienta de belleza compacta que incluye 7 cabezales con diferentes funciones de limpieza tanto facial como corporal. Trabaja con dos pilas AA y tiene dos velocidades para las diferentes aplicaciones.

Es resistente al agua y sirve para exfoliar la piel, masajear el rostro, eliminar los restos de maquillaje y brotes de acné, potenciar la circulación de sangre y hasta brinda un tratamiento de micro dermabrasión. Tiene un precio de $15.99.

5. New York Biology: Aceite de masajes anti celulitis

Es un aceite especial anti celulitis que ayuda a desintegrar los cúmulos de grasa en zonas como la cadera, los muslos, el abdomen y las piernas. Viene en una presentación de 240ml que ayuda a reafirmar, suavizar y tonificar tu piel.

Con un masaje al día, al poco tiempo podrás empezar a notar la diferencia. Es una manera fácil y segura de eliminar la celulitis sin tener que hacer largas rutinas de ejercicio ni usar el bisturí.

6. Majestic Pure: Serum para las pestañas

Es un producto de aceite puro de castor en un frasco de 30ml. Incluye 5 cepillos y 5 pinceles especiales para aplicarlos en las pestañas y cejas y así potenciar su crecimiento.

Es una alternativa natural para tener pestañas y cejas mucho más abundantes y fuertes. Es rico en ácidos grasos, omega y vitamina E. Tiene un precio de $12.98.

7. Chic Republic: Juego de brochas de maquillaje

Juego de brochas y pinceles de maquillaje de 11 piezas que incluye una esponja y una almohadilla limpiadora. Las cerdas son hechas de pelo sintético 100% vegano y antibacterial. Su diseño especial te permite una aplicación pareja del maquillaje para un acabado profesional.

Este set de pinceles es el sueño de toda mujer. Cada uno tiene una función especial, por lo que tendrás la herramienta correcta para tu rostro, labios y ojos. Tiene un precio de $13.99.

8. Pretty Angel: Espejo de maquillaje con iluminación LED

Este espejo con función táctil tiene unas medidas de 8.5″ x 6.5″. Posee 16 luces LED a los costados que te permitirán lograr un maquillaje perfecto y parejo. Las luces se encienden y apagan por un botón táctil en la parte inferior del espejo.

La intensidad de la luz es ajustable y se alimenta de pilas AA o por medio de un conector USB. El espejo tiene un ángulo de rotación de 180° y es perfecto para tenerlo en el baño o la habitación.

9. Derma SKDR2: Rodillo exfoliante

Rodillo con micro agujas de titanio para exfoliar la piel. Podrás tener las herramientas de tu salón de spa en la comodidad de tu casa, ya que con este rodillo puedes realizar tratamientos faciales propios de un derma roller.

Sus agujas de titanio son tan pequeñas que no te causarán ningún dolor o molestia, pero al mismo tiempo tienen el tamaño adecuado para brindarte un efectivo masaje que favorece tu flujo sanguíneo.

En una presentación de 50ml, este producto le brinda a tu piel hidratación, firmeza y suavidad. En solo 5 días podrás notar la diferencia. Es apto para todo tipo de piel y funciona especialmente para eliminar las líneas finas, arruga y resequedad.

La marca Olay siempre se ha caracterizado por brindar productos de excelente calidad y con resultados profesionales. Con este sérum podrás revertir los efectos del paso del tiempo y lucir una piel mucho más joven y suave.

11. Crystal Clear Solutions: Kit removedor de granos y espinillas

Práctico kit de removedores de granos y espinillas en un cómodo estuche viajero. Incluye 6 herramientas especiales elaboradas en materiales de la mejor calidad y un libro con instrucciones para poder usarlos adecuadamente.

Ya no tendrás que esconder tu rostro o pasar horas maquillando esos molestos granos. Puedes removerlos de forma segura y rápida con estas herramientas especiales que además no dejan marcas ni rojeces.

12. Desert Beauty: Eye Cream

Una crema para el contorno de ojos enriquecida con los mejores componentes para brindarle a la piel firmeza, hidratación y suavidad. Es rica en vitamina E, C y ácido hialurónico. Está fabricada en Israel bajo los más altos estándares de calidad.

Un producto de belleza de la más alta efectividad y calidad que dejará tu rostro suave y totalmente rejuvenecido. Puedes usarla tanto en el día como en la noche y en pocas aplicaciones notarás la diferencia. Tiene un precio de $15.17.

