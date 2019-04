15 maneras baratas de renovar tu casa por ti misma

Dale a tu casa un look renovado sin gastar mucho dinero.

Nuestro hogar es el espacio donde compartimos y disfrutamos los mejores momentos en compañía de nuestros familiares y seres queridos. Hacer de este espacio un lugar mucho más acogedor no tiene porque costar una fortuna, y es por eso que a continuación te mostramos algunas opciones para que tu misma puedas renovar tu casa y darle un look como de revista de diseño. ¿Lo mejor? No te costará mucho.

Es una fuente de relajación diseñada con una bomba sumergible y una cascada de tres niveles. Es del tamaño adecuado para agregar un acento decorativo a cualquier mesa o escritorio. Brinda una sensación de calma y armonía a cualquier habitación.

Es un estante decorativo para pared elaborado en metal e incluye todos los tornillos para la instalación. Tiene capacidad para entre 1 y 5 botellas de vino y 4 copas, puedes además guardar los corchos para dejar un buen recuerdo.

3. Creative Scents: Bowl de Centro de Mesa

Es un juego de bandeja y bolas decorativas elaborada con resina, con protectores en la parte inferior para evitar deslizamientos. Son ideales para adornar cualquier habitación con su original diseño y efecto de oxidación.

4. Twinkle Star: Cortina con luces colgantes

Esta compuesta por 300 luces LED blanco cálido. Son fáciles de usar, ya que sólo debes conectarlas a una toma de corriente. Su configuración de 8 modos de iluminación hace del espacio donde las coloques un lugar mucho más acogedor.

5. Dawhud Direct: Candelabros Decorativos

Es un conjunto que incluye 3 diferentes modelos de vidrio, adornados con una placa de madera con piedras. Es un elegante juego de velas que se verá genial en cualquier habitación con sus ricos tonos tierra.

Diseñada ergonómicamente con la espuma de la mejor calidad, para eliminar la presión y brindar un soporte superior durante largos periodos de tiempo. Sus hermosos diseños y texturas harán que tu cocina luzca renovada.

Es un colgador elaborado en metal perfecto para llaves, correas, abrigos, cordones, artículos personales o cualquier cosa que necesites colgar. Su diseño elegante y contemporáneo reduce el desorden y de brinda estilo a tu casa.

8. Brightech: Lámpara LED de Pie con Estantes

Es una lámpara alta e independiente, que proporciona un brillo ambiental suave a los espacios contemporáneos, al tiempo que proporciona una estantería con 3 niveles de pantalla para mayor comodidad.

9. Lathered Elegance: Dispensador de Jabón

Es un elegante dispensador con sensor infrarrojo para recibir la cantidad justa de jabón, champú o detergente para platos. Tiene un elegante diseño que se ajusta a tu decoración y te a promover la buena salud.

10. Ulifestar: Soporte de Acero Inoxidable para Baño

Está hecho de acero inoxidable, durable, impermeable, con mano de obra fina y duradera. Es un soporte adhesivo para pared donde podrás colocar tus cepillos de dientes y máquinas para afeitar.

11. Gideon Home: Tendedero con Tensión Retráctil

Viene ensamblado y muy fácil de instalar, simplemente debes montarlo en la pared con los tornillos provistos y estará listo para usar. Lo usas cuando lo necesitas y luego lo retiras fuera de la vista cuando hayas almacenado tu ropa.

12. Stalwart: Kit de Herramientas para el Hogar

Es un kit que incluye las herramientas esenciales para el hogar y que necesitarás en casi todos los mantenimientos menores. Viene en un estuche de plástico compacto y duradero que se adapta cualquier lugar de tu hogar.

13. Herramienta de Limpieza con Soporte de Pared

Es un sistema de organizador elaborado en plástico, con un diseño compacto y limpio. Con su calidad superior puedes sostener y almacenar escobas, trapeadores o equipos deportivos para ahorrar espacio y mantener ordenada tu casa.

Está elaborado con madera laminada y con un diseño apilable de 9 cubos, ideal para una organización rápida. Elimina el desorden y maximiza el espacio de almacenamiento o exhibición para cualquier área de tu casa.

15. Cubierta para la Manija del Refrigerador

Es un conjunto de dos cubiertas con un cierre de velcro para un ajuste más fácil y perfecto a cualquier aparato de cocina donde lo vayas a colocar. No tendrás más manchas de grasa ni comida en la puerta de tu refrigerador.

