2 recetas deliciosas de verano con jamón y bacon Smithfield

¡Porque todavía queda verano por disfrutar!

¿En lugar de gastar en salir, por qué no hacer una fiesta al aire libre en tu patio? Todavía queda tiempo de verano y puedes usarlo de excusa para reunir a tus hijos y a tus amigos; y planear una noche al aire libre donde puedas poner la tienda de campaña, encender la parrilla y preparar unas sabrosas recetas.

Una receta que siempre es popular preparar durante las vacaciones de verano son los S’mores tradicionales pero que ahora los puedes llevar a otro nivel con Bacon S’mores. Son unas de esas recetas que primero piensas si hacen buena combinación, pero una vez la pruebas no puedes para de comerla. Otra rica receta de verano son los Pinchos Hawaianos de jamón y piña a la parilla. Lo salado con lo dulce de la piña le hará agua a la boca de tu familiares e invitados. Recuerda que todos los ingredientes los puedes conseguir en AmazonFresh.

RECETAS:

S’mores de tocino

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocinar: 5 minutos

Cantidad: 8 S’mores

Ingredientes:

4 tiras de Smithfield Bacon de tu sabor favorito

8 malvaviscos

2 barras de chocolate de 3 onzas, cortadas entre 8 pedazos

8 galletas graham cortadas a la mitad y cuadradas

Preparación:

1. Precalienta el horno a 375°F. Separa las tiras de tocino. Prepara una cacerola de hornear y colocar un borde forrado de papel de aluminio y roséalo ligeramente con aceite. Coloca las tiras de tocino en la cacerola a lo largo, separándolas por una pulgada o dos entre ellas. Dejar cocinar en el horno por 10-12 minutos o hasta que la bordes empiezan a dorarse y enrollarse. Rotar la cacerola a medidas del tiempo que esta en el horno. Remover las tiras de tocino del horno con una espátula. Drenar brevemente sobre un papel absorbente.

2. Cortar las tiras de tocino a la mitad y envolverlo con firmeza alrededor de los malvaviscos asegurándolos con el pincho. Asa los malvaviscos sobre una fogata, asegurándose de no encender los malvaviscos

3. De inmediato colocar los malvaviscos calientes entre las galletas graham colocando un trocito de chocolate y formando el sándwich. Comerlos calientitos.

Tip de Chef: No temas si no hay fogata. Puedes colocarlos sobre tu parrilla al aire libre y asarlos fácilmente

Pinchos Hawaianos de jamón y piña a la parilla

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocinar: 15 minutos

Cantidad para 4-6 personas

Ingredientes:

1 libra y ½ de Smithfield Ham Steaks, jamón de tu sabor preferido

1 cebolla roja grande

2-3 pimientos dulces de cualquier color

½ piña fresca

4 onzas de delitos hongos (opcional)

Brochetas para asar remojar por 30 minutos en agua si usa brochetas de madera o bamboo

Cebolla verde, finamente cortado, para decorar

Para el Glaseado Hawaiano:

½ taza de ketchup

½ taza de jugo de piña

2 cucharadas de azúcar morena

¼ taza de soy sauce con sodio reducido o salsa tamari

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de raíz de jengibre picada y rallada.

Preparación:

1. En un tazón pequeño prepara el glaseado, mezcla los ingredientes combinándolos y reservándolos en el refrigerado por tres días en avanzado.

2. Prepara la parilla para cocinarlo directo sobre calor medio a alto y prepare el jamón y los vegetales de la siguiente manera:

El Jamón- cortarlo entre cuadrados de 1 ½ to 2 pulgadas.

Cebolla- Cortar entre 8 cuñas dejando la raíz intacta.

Pimientos: Cortar entre pedazos de 1 ½ to 2 pulgadas

Piña- Core la piña y corte rebanadas gruesas de ½ pulgada continúe cortando y corte cuñas de 1 ½ to 2 pulgadas

Setas/champiñones/hongos- (si las usas) corte por la mitad o dejar enteras si las setas son pequeñas

3. Coloque el jamón y la verdura en la brocheta o pincho, alternándolos y glaseando con 1/3 del glaseado. Coloque en la parilla por 8-12 minutos hasta cocinar los vegetales, torneando aun sea necesario. Glasear los pinchos o brochetas a medida se van cocinando y justo antes de servir. Decorar con la cebolla finamente picada.

Tip de Chef:

¿Sabes lo que es la salsa Tamari? Tamari es sin trigo (por aquellos que no consumen gluten) y una variación de salsa soja con menos sal y sabor más ligero.