3 aceites esenciales que fortalecen y hacen crecer tu cabello

Los aceites esenciales pueden ayudarte a tener el pelo que siempre quisiste.

Los aceites esenciales hacen crecer tu cabello, elimina la caspa, controla la grasa de tu cuero cabelludo y lo pueden nutrir para que no este dañado. Son muy suaves y no son abrasivos, aunque tengas un cuero cabelludo sensible. Si quieres tener un cabello más fuerte, elástico y que pueda crecer más rápido hay 3 aceites esenciales que funcionan para esto: menta, cedro y eucalipto.

Al aplicar el aceite esencial de menta, ayuda que el mentol que contiene pueda mejorar la circulación en tu cuero cabelludo y con esto estimular los folículos pilosos y así pueda crecer un cabello más fuerte y sano. Aunque hay varios shampoos que tienen este ingrediente, lo ideal es que uses un aceite esencial para hacerlo más eficaz.

Puedes aplicar unas gotas por tu cuero cabelludo por las noches con un masaje y lavar al otro día o poner aceite esencial de menta en tu shampoo. Si tu cuero cabelludo es muy sensible y tienes miedo puedes hacer la prueba al aplicarlo en tu muñeca primero.

El cedro ayuda a que el cabello no se caiga, equilibrando el aceite natural de tu cuero cabelludo y con esto cuida y fortalece los folículos pilosos. Si notas que se te cae el pelo por problemas hormonales, el aceite esencial de cedro te ayudará a reparar esa caída. Lo ideal es que coloques unas gotas en tu cuero cabelludo por unos 20 minutos y enjuagar.

Siempre que compres un aceite esencial debe de venir en un envase de vidrio y de preferencia color ámbar, pues el vidrio nunca altera sus propiedades. Siempre fíjate que tenga etiqueta diga 100% puro, estos son más eficaz e intactos.

El aceite esencial de eucalipto es un estimulante para mejorar la circulación y actúa como un exfoliante, eliminando la grasa y caspa que obstruyen los folículos pilosos, para que así el cabello pueda crecer. Este aceite es recomendado más para cabello graso o mixto, si tu pelo es delgado o muy débil, este aceite no es el ideal para ti.

Ayuda a hacer más elástico tu pelo, si eres amante de usar productos de calor. Pon unas gotas en todo tu cuero cabelludo y déjalo actuar por un lapso de 20 minutos. También puedes hacer una mascarilla con aceite de coco, para darle hidratación.

También te puede interesar: Las mejores 3 vitaminas de gomitas que ayudan a que crezca tu cabello más rápido.