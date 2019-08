3 aceites naturales para reparar daños en el cabello

Aceites naturales para reparar el cabello.

Los aceites naturales tienen nutrientes, vitaminas y ácidos grasos que funcionan para hidratar a profundidad el cabello. No todos los aceites naturales funcionan para hidratar o para fortalecer, pues sus vitaminas varían. Te damos 3 problemas que tu cabello puede tener y 3 aceites naturales para el cabello se reponga, lo ideal es que los usas de manera constante. Los aceites naturales para el cabello pueden ser usados por cualquier tipo de cabello, no apliques nunca en el cuero cabelludo.

El aceite de coco tiene ácidos grasos que sirven para darle nutrientes a tu cabello y vitamina E que ayudan a que tu pelo sea suave y recupere su brillo original. El aceite de coco puede darle mejor textura, volumen y fuerza a cualquier tipo de cabello. Jamás apliques en el cuero cabelludo, pues puede tapar los folículos pilosos.

Si quieres aplicar una mascarilla lo puedes hacer siempre de medios a puntas. Esta la puedes dejar en la ducha por 5 minutos y enjuagar. Si quieres algo por más tiempo compra aceite de coco orgánico puro y aplica de medios a puntas por una hora y después enjuaga.

El aceite de argán para el cabello es un excelente boost de nutrientes, pues se encarga de darle fuerza para que el cabello no se quiebre y no tengas puntas abiertas. Asimismo hidrata el cabello para que sea más manejable y no tengas frizz. Si notas un cabello quebradizo o muy maltratado, el aceite de argán le dará la fuerza e hidratación que necesita.

Este es un spray para que lo uses después de bañarte, es muy ligero a pesar de que contiene aceite. Si deseas un tratamiento más profundo puedes usar aceite de argán puro y dejarlo por varios minutos antes de bañarte para regenerar la fibra capilar.

Si notas que tu pelo se está cayendo más que de costumbre, el aceite de jojoba es perfecto para darle fuerza. Lo que hace es que penetra en la fibra capilar para fortalecer cada pelo. No necesitas aplicarlo en el cuero cabelludo, con que lo apliques de medios a puntos o solo en las puntas tu pelo absorberá los nutrientes para prevenir la caída del cabello.

Para hacer una mascarilla con aceite de jojoba y que tu pelo aumente el grosor y sea más resistente, solo necesitas combina aceite esencial de romero y aceite de jojoba, aplica por unos minutos de medios a puntas por una hora y retira.

