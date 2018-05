3 aceites para las arrugas que te darán un brillo juvenil y natural en la cara

Existen muchas formas de prevenir que nuestra piel envejezca... ¡aquí algunas opciones!

Para tener una piel sana y radiante, existen muchos productos que mejoran su aspecto. Entre las mujeres, el tema del cuidado de la piel es uno de los temas más importantes que tenemos en común. Nos gusta tener un cutis que todo el mundo envidie y que haga lucir nuestra piel saludable y con un brillo natural fresco. Entre todos los productos que hay en el mercado para lograr este propósito, los aceites son unos de los productos más efectivos ya que penetran las capas más profundas de la piel dándote el cuidado que realmente necesitas. Mira aquí algunas alternativas para ti.

1. Suero – Hyaluronic Acid:

Suero para líneas de expresión, ojeras e hinchazón de los ojos y alrededor de los labios. Contiene ácido hialurónico puro que es un exfoliante suave y le dará un brillo revitalizado a la piel.

El ácido Hyaluronic es conocido como el mejor ingrediente para enviar humedad a la piel seca y dañada. Es 100% orgánico y lo consigues en Amazon por menos de $15.

2. Aceite L’oréal Paris – Age Perfect:

Este aceite está lleno de nutrientes y deja tu piel con un aspecto radiante y juvenil. También mejora la elasticidad de la piel. Los aceites son primordiales usarlos diario, aunque tu rostro produce un aceite de manera natural, debe darle más protección. No te preocupes, no hará que tu rostro se vea brilloso, sino estará hidratada y nutrida.

Pon de 4 a 5 gotas en todo tu rostro y cuello. Este aceite te cuidará de la contaminación, de los rayos del sol y todos los contaminantes. La puedes usar por las mañanas y las noches. Disponible en Amazon por menos de $15.

3. FARSÁLI Rose Gold Elixir:

No creo que exista mujer en este mundo que no le guste cuidar de su piel y lucir divina. El Rose Gold Elixir de FARSÁLI es un aceite de belleza con infusión de oro de 24 quilates que es rico en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, lo que lo hace ideal para el cuidado de la piel. Este aceite de semilla de rosa mosqueta penetra rápidamente para nutrir tu piel mientras ilumina y mejora visiblemente la textura de la misma. Está repleto de ácidos linoleico y linolénico, vitamina C y vitamina A para ayudar a reducir la aparición de líneas finas y decoloración.

Regálale a esa mujer especial de tu vida este aceite de rápida absorción que puede usarse como un humectante diario efectivo, o en conjunto con la rutina de maquillaje.

