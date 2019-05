3 alimentos que harán que tus comidas estén más llenas de nutrientes

Para que tu alimentación sea más saludable...

Es posible que cuando piensas en llevar una vida saludable, pienses en llevar una dieta. Y con la palabra dieta llega toda una idea de restricciones que debes hacer para que puedas bajar de peso, sentirte más fit, más liviana o para manejar alguna condición de salud. Sin embargo, en mi experiencia como coach de salud de la mujer me he dado cuenta que realmente una vida saludable no quiere decir que tienes que privarte de cosas deliciosas.

Aunque socialmente nos han hecho pensar que para estar saludables hay que seguir una dieta, me he ido dando cuenta que es mejor llevar las cosas con mesura, incluso la mesura. Creo que cuando algo es muy rígido se rompe y por eso es que las dietas no tienden a funcionar. Por eso mi acercamiento tiende a ser, añadir antes de eliminar.

¿Cómo? Añade alimentos frescos a tus comidas en vez de utilizar productos. Puedes por ejemplo comenzar añadiendo al menos una taza o taza y media de vegetales cocidos en cada comida. En vez de ir directamente a los chips o galletas para un snack, cómete una fruta o zanahorias con hummus para obtener ese sabor dulce y salado más efecto crocante. La idea está en experimentar sabores e ir añadiendo variedad a tus platos. Por ejemplo, puedes añadir estos tres súper alimentos que están llenos de nutrientes, minerales y vitaminas y que le darán un twist genial a tus comidas.

Semillas de cáñamo o Hemp – Las semillas de hemp – Las semillas de hemp son una proteína completa, tiene 10 gramos de proteína sin grasas saturadas o colesterol. También son ricas en Omegas 3 y 6, lo que las hace maravillosas para tu sistema nervioso y cardiovascular. ¿Cómo consumirlas a las comidas? Añádelas a las sopas, batidas, ensaladas, granola hecha en casa, o ¡Incluso a las comidas cocidas!

Acai – Su sabor puede describirse como una fusión entre chocolate y moras. Son altísimas en antioxidantes. Actualmente se están estudiando sus posibles beneficios para bajar el colesterol “malo” o LDL, para mejorar el rendimiento en atletas y para protegernos de posibles daños celulares que llegan con el envejecimiento. Puede ser añadido a la avena, cereales, batidas, granola y más. Hazlas parte de tu alimentación y siempre ten pendiente que no tenga azúcar añadida para que verdaderamente puedas recibir sus beneficios.

Harina de almendras – se hace pelando las almendras y convirtiéndolas en una harina fina. Es una súper buena alternativa si tienes problemas de sensibilidades con el glúten y además es rica en proteína y fibra. Definitivamente una mejor alternativa que usa harinas blanqueadas y súper procesadas pues al tener proteína lo que cocines con ella te hará sentirte satisfecha por más tiempo.

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

