3 antioxidantes en suero para cuidar la piel de arrugas y radicales libres después de los 30 años

Protege a la piel de los radicales libres.

Con la edad, nuestra piel pierde elasticidad, luminosidad y si no hay un cuidado las arrugas pueden aparecer. Consumir alimentos antioxidantes son de suma importancia pues esto ayuda a proteger las células de la piel del daño cotidiano, esto va desde la contaminación, rayos del sol, estrés y del cigarro. Los antioxidantes también los puedes encontrar en suero, te damos 3 que se adaptaran para tu tipo de piel y que pueden prevenir las arrugas a partir de tus 30 años.

Aplica bloqueador solar y siempre aplica a lo largo del día. Esto ayudará proteger tu piel de enfermedades y de las arrugas prematuras.

1. Resveratrol: proveniente de las uvas ayuda a evitar las arrugas y mejora la textura

El resveratrol es un antioxidante que viene de las uvas. Sus principales funciones es que ayuda a mejorar la producción de colágeno, es ideal para protege la piel de los radicales libres, para prevenir las arrugas y lineas de expresión. Asimismo ayuda a mejorar la textura de la piel. Este suero antioxidante lo combina con ácido hialurónico y péptidos para que esté hidratada.

Este suero para las arrugas, lo pueden usar pieles normales, mixtas y grasas. Lo ideal es usarlo por las noches, pues es cuando se regenera la piel.

2. Vitamina E: reduce los daños por los rayos UV, es un antinflamatorio y la hidratada

La piel puede sufrir daños por los rayos UV, incluso aunque estés en tu casa, pues entran los rayos por la ventana. La vitamina E es ideal para pieles que ya estén presenciando daños y arrugas, pues la vitamina E se encarga de mejorar la función celular, mejora la textura de la piel. Al dar una hidratación ayuda a que las arrugas no estén presentes en tu piel.

Este suero antioxidante se recomienda en pieles secas y normales, si tienes una piel mixta lo puedes usar una o dos veces por semana. Pues su conciencia es un poco pesada para este tipo de pieles.

3. Vitamina C: protege de los radicales libres eliminando manchas y desaparece las líneas de expresión

Uno de los mejores antioxidantes es la vitamina C, es perfecto para usarse cuando estás en la transición de los 20 a los 30 años. La vitamina C, protege de los daños es perfecta para usarse en el piel, pues es una capa protectora de los radicales libres. Puede eliminar manchas y mejora la textura. Una desventaja de la vitamina C es que suele ser inestable, o sea que se oxida y cuando esto sucede ya no ayuda a la piel.

Este suero antioxidante lo puedes usar diariamente y es apto para todo tipos de pieles. Para que no se oxide tan rápido, guárdalo en un cajón libre humedad y siempre ciérralo muy bien. Tratan de usarlo en un lapso no mayor a tres meses. Si notas una tonalidad muy naranja o manchas oscuras es que este suero ya se oxido.

