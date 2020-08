3 beneficios que solo aporta la crema Nivea alemana a tu rostro

Una crema para el cuidado de la piel.

Hay productos de bajo costo que tienen grandes beneficios para la piel. La crema Nivea, es una de ellas. Incluso compite con una de las marcas más lujosas del mercado que es La Mer. La crema Nivea alemana, se ha popularizado en el mundo de la cosmética, puede aportar más beneficios y que se adapta a diversos tipos de piel.

¿Cuáles son los beneficios de la crema Nivea de Alemania?

Una gran ventaja de la crema Nivea de Alemania, es que no contiene petrolatum. Este ingrediente es vaselina y con un uso frecuente en pieles grasas, puede causar comedones y tapar los poros, principalmente en el rostro. Esta crema Nivea podrá ser usada en pieles grasas y mixtas, sin que obstruya los poros, dando una hidratación profunda con una textura más ligera, sin añadir mucho brillo en tu piel. Recuerda que todas las pieles necesitan hidratación, incluso las grasas.

Lo puedes aplicar solo en las noches, si no quieres una sensación tan pesada en tu rostro durante el día. Con muy poco producto, podrás hidratar toda tu piel.

La piel necesita de hidratación, al no tener suficiente puede resecar en exceso y con esto provocar arrugas prematuras. La crema Nivea alemana ayuda a retener humedad en tu piel, para que no la sientas reseca e incluso acartonada y evitar que las arrugas aparezcan antes de tiempo. Especialmente en pieles secas, puede ser más difícil retener humedad. La crema Nivea alemana aporta más beneficios a las pieles secas. Además, la crema Nivea de Alemania no contiene tanta fragancia como la estadounidense.

En pieles secas o sensibles, la fragancia en productos puede irritar la piel. Y, esta crema Nivea tiene mucho menos. Las pieles secas podrán notar más utilidad con esta crema.

Las formulaciones de la crema Nivea Alemana y la crema Nivea Estadounidense cambian en sus formulaciones. Además, de que no tiene vaselina, la crema Nivea de Alemania tampoco contienen metilisotiazolinona. Este es un ingrediente que ayuda a conversar la crema, pero en muchas pieles puede ser muy pesado y abrasivo.

La crema Nivea alemana dará más hidratación a tu rostro y a tu piel sin llegar a ser tan abrasiva, inclusiva y sin ser tan pesada. Además, si usas la cantidad exacta no dejará esa capa brillosa en la piel. Si tienes una piel seca y madura, sin duda será una gran opción para añadir a tu rutina de belleza.

