3 cómodas pijamas de algodón para chicas Plus size

Las prendas perfectas para tener una noche de sueño fresco y reparador.

No hay nada mejor que dormir con una cómoda y deliciosa pijama. Estar vestida con ropa suave es una manera de conciliar el sueño y dormir mejor. Si eres talla plus no te preocupes, a continuación te presentamos las mejores pijamas hechas con algodón para que tengas los más dulces y cómodos sueños.

1. Lands’ End: Conjunto de camisa y pantalón

Sólo porque algo es práctico no significa que no pueda ser elegante. Este juego de dormir no sólo es cómodo, sino que también es un bonito diseño. La parte superior de algodón tiene un poco de elasticidad para un fácil y cómodo movimiento, dentro y fuera de la cama.

Los pantalones de franela no pueden tener más encanto. Esta hermosa pijama es el regalo perfecto para ti o para cualquier persona que sepa que merece la relajación más suave.

2. Dreams & Co: Pijama de Dos Piezas

Es una pijama modelo capri de dos piezas elaborada con algodón. El diseño de la parte superior es de color sólido con bordado y los pantalones tienen un lindo estampado. El cuello es V y con abertura a los lados.

Su diseño te permite estar cómoda a la hora de dormir. Este tipo de pantalones te ofrecen mayor frescura y relajación. Es una excelente elección para estar hermosa y con la mayor comodidad a la hora del descanso.

3. Jockey: Conjunto de camisa de botones y pantalón

Con ajuste relajado, este conjunto de pijama está elaborado con algodón. El jersey tiene mangas largas, cuello en V y cierre de botones en la parte delantera. Los pantalones de caño son elásticos y con cierre de algodón.

Debes lavarla a máquina con agua fría y la secadora a baja temperatura para conservar mejor y por más tiempo tu cómoda pijama. Este conjunto te calentará en las noches para que concilies un delicioso sueño.

