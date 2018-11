3 consejos para combatir el insomnio durante la menopausia

Duerme toda la noche sin molestias.

En la menopausia puede ser complicado no dormir bien, hay varios variantes por las que no puedas conciliar el sueño. Esto ya no te tiene que ocurrir. Te damos 3 consejos para que puedas dormir toda la noche sin molestias, incomodidades y de forma natural.

A toda costa evita el consumo de cafeína y de fumar, esto altera tu ciclo de sueño y hace que tu cuerpo le cueste mas trabajo dormir. Es recomendable que no consumas café en tu menopausia. Si quieres dormir mejor y relajada, opta por tu té de manzanilla y lavanda. La lavanda actúa como relajante natural, además que calma el estrés y ansiedad.

Toma una bolsita de té unas horas de irte a la cama. Puedes agregar un poco de leche si lo deseas. Si lo combinas usando aceite esencial de lavanda en tu cuello o manos, tendrás horas más largas de sueño.

Con la menopausia la temperatura de tu cuerpo aumenta, es por eso que debes usa ropa fresca. Compra telas como algodón o lino para tu sábanas y pijamas. Aunque a veces pueden ser los costos elevados, te ayudarán a no transpirar tanto y estar cómoda en cualquier época del año. Acompáñalos con un suplemento para controlar los sofocos y bochornos que pueden ser aparecer en medio de la noche.

Este suplemento ayuda a evitar estos padecimientos incluyendo los cambios de humor. Toma una cápsula en la noche y en la mañana si así lo deseas.

Muchas veces necesitas estimular a tu cuerpo a dormir. El usar un difusor o colocar aceites esenciales en tu cuerpo hace que penetre sus beneficios y puedas relajarte, mejorar el humor, dejar el estrés y las preocupaciones a un lado y lo mejor es que cuida tu cuerpo de no enfermarte y hasta disminuir algunas arrugas.

Este set tiene los aceites más primordiales que te ayudarán desde dormir bien hasta eliminar la congestión nasal. Llévalos contigo cuando viajes, serán un gran aliado en la menopausia.

