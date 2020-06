3 cremas con vitamina C que ayudan a mejorar el tono de la piel y a prevenir manchas

Elimina las manchas y mejora el tono.

La vitamina C o también conocido como ácido ascórbico es uno de los mejores ingredientes para eliminar hiperpigmentación, proteger la piel de los radicales libres, del daño solar y mejora la textura de la piel. La vitamina C es un componente muy inestable, se oxida y pierde sus propiedades esto sucede más en sueros. Cuando un suero se oxida puede tener manchitas, oler a corrioso o tener una tonalidad muy naranja.

Una manera de agregar la vitamina C a nuestra rutina sin desperdiciar ni dinero ni producto es en crema con vitamina C. Las cremas de vitamina C no se pueden oxidar por lo que es una manera de añadir antioxidante a nuestro rostro.

1. The Ordinary: vitamina C con ácido hialurónico que penetra para poder eliminar las manchas y mejora el tono

Esta es una crema de vitamina C que tiene un 23% de ingrediente concretado, su textura es granulada por lo que si lo usas por primera vez sentirás un ardor, pero tu piel poco a poco se va acostumbrar. Lo ideal es combinarlo un poco con tu crema hidratante nocturna y colocar en todo el rostro y cuello. Esta crema con vitamina C ayudará a cuidar la piel del envejecimiento prematuro y eliminar las manchas.

Puede ser usada por pieles normal, grasas y mixtas. Su uso se recomienda por la noche y usarlo de 3 a 4 veces por semanas, esto dependerá del estado de tu piel.

2. Eve Hansen: estimula la producción de colágeno para mejorar la textura y prevenir arrugas

La vitamina C puede mejorar la textura de la piel esto es porque combate los daños de los rayos solares, de la contaminación y estimula la producción de colágeno. Esta crema de vitamina C la puedes aplicar de mañana o en la noche después de tu suero. La vitamina C penetra en la piel para poder eliminar las manchas y mejorar su textura.

Para que no se produzca un daño en tu piel por los radicales libres es importante que uses un bloqueador solar sin importar si sales de casa o no. Esta crema con vitamina C también tiene té verde y extractos de aceite de aguacate y girasol.

3. Bliss: con péptidos y vitamina C una crema antiedad

Los péptidos son los que se encargan de poder estimular el colágeno y al combinarse con la vitamina C son un potente antioxidante que podrá prevenir las arrugas prematuras y esas manchas que aparecen por el sol, la edad o por el acné. Esta crema es ideal para que la uses en la mañana y sea una protección durante el día de los radicales libres.

Es apto para todo tipo de piel, si eres de una piel muy sensible puedes optar por primero colocarla en el cuello para ver si te causa alguna reacción. Puede ser usada si ya tienes 30, 20 o 40 años, pues la vitamina C es un componente perfecto para todas las edad.

