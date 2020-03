3 diferentes tés de cúrcuma para prevenir la inflamación y mejoran la digestión

La cúrcuma una especie para la digestión, inflamación y antioxidante.

La cúrcuma es una especia que tiene diferentes beneficios. Algunas propiedades de la cúrcuma es que contiene alto contenido de calcio, hierro, potasio, manganeso vitamina C, E, D y K. El té de cúrcuma ayudará a que tu salud digestiva mejore con su consumo prolongdo. Aunque puede tener un sabor fuerte, es un potente desintoxicante y un antioxidante que dejará atrás la inflamación.

El té de cúrcuma es una bebida que puede ayudar a que ya no tengas inflamación excesiva, al combinarse con matcha ayuda a que no retengas líquidos y que con esto no te sientas aún más inflamado. La cúrcuma ayudará a que pueda activar tu metabolismo y con esto prevenir indigestión, dolores estomacales e incluso puede controlar la acidez.

Este té de cúrcuma y matcha es en polvo, solo necesitas de agua caliente o fría, si debes de revolver muy bien para que no quede el producto sentado en la parte de abajo. Consúmelo después de comidas muy pesadas.

Al juntar cúrcuma y jengibre es un potente antioxidante que puede mejorar el tu sistema inmune y sistema digestivo, además que puede prevenir el envejecimiento prematuro, asimismo puede hacerte sentir satisfecho y lleno por más tiempo. El té de cúrcuma y jengibre te puede ayudar a bajar de peso, pues evita que se almacene la grasa en el cuerpo.

Es un desintoxicante que podrá eliminar las toxinas y cuidar la salud del hígado y riñones. Incluso el té de cúrcuma y jengibre ayudará a subir tus defensas cuando estás enfermo.

Si tienes problemas de estreñimiento, muchas agruras, exceso de gases y mucha inflamación, este es el té de cúrcuma con ashwagandha es ideal para mujeres, pues pueden mejorar hasta mejorar la fertilidad, ayuda a que no tengas tanto cólicos y para la menopausia puede calmar algunos síntomas como los bochornos. Esté de té de cúrcuma y ashwagandha será ideal para evitar inflamaciones y mejorar tu metabolismo.

Asimismo ayudará a calmar inflamaciones y dolores musculares, es libre de cafeína por lo que es ideal para consumirlo a la hora de tu preferencia.

