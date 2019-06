3 estilos de chaquetas casuales que toda chica plus size debe tener en su closet

Una prenda que no te puede faltar.

El estilo y buen gusto al momento de vestir es un actitud innata de la mayoría de las mujeres. No importa cuál sea tu talla, siempre hay prendas básicas y esenciales que debemos tener en nuestro guardarropa para poder crear los mejores looks que se adapten a nuestra personalidad. Es por eso que en esta ocasión te mostramos los mejores estilos de chaquetas plus size que no pueden faltar en tu closet.

Esta hermosa chaqueta ha sido creada con 80% de algodón y el resto en poliéster y spandex para mayor flexibilidad. Tiene unos botones delanteros con bolsillos en la solapa y en la parte frontal.

Esta pieza puedes lavarla en tu lavadora o a mano. Con ella puedes ir a un día de parque o pasear en la noche con esa persona especial, viéndote siempre hermosa.

Diseñada en poliuretano con cierre en la parte delantera y corte asimétrico, se presenta esta chaqueta en color verde oliva con diversos cierres en toda su estructura que va perfecto con el look para ir en motocicleta.

Esta chaqueta con varios bolsillos te dará un estilo único de chica atrevida y arriesgada, ideal para llamar la atención de todos a tu alrededor.

Este lindo estilo en chaqueta es de poliéster y en su diseño posee un cierre de cremallera frontal, con bolsillos inferiores y un forro de color verde.

Esta chaqueta te aportará mucho estilo al look que decidas lucir en tu día a día, además su pestaña de Levi’s roja le da un toque especial.

