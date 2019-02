3 estilos de medias panty calientes para chicas plus size

La prenda ideal para lucir tus piernas en cualquier temporada del año.

Las medias panty son prendas cómodas y prácticas que podemos usar en cualquier momento del año. Normalmente las utilizamos para algunas ocasiones especiales donde optamos por llevar un vestido o una falda y queremos protegernos las piernas del frío. Pero sabemos que no es una elección fácil, ya que existe una amplia variedad de colores, acabados y diseños. Por eso preparamos para ti estas 3 piezas plus size que no pueden faltar en tu closet y puedes usar con el look de tu preferencia.

1. Silky Toes: Medias panty ultra suaves

Estas medias pantys ultra suaves están elaboradas con nylon y elastano, una combinación que te ofrece una experiencia sedosa y cómoda para que uses durante todo el día. Tienen un diseño de pantalones sin costuras y extra elásticos en la zona del abdomen para brindar un ajuste perfecto mientras aplana y moldea.

Es una prenda que ofrece un efecto reductor para realzar tu propia anatomía. Pero es importante que busques siempre la talla adecuada para ti, de esta manera evitarás que se formen bolsas o que se estiren demasiado.

Estas medias hechas de nylon y spandex ofrecen la cobertura cómoda que estás buscando, gracias a su flexibilidad y resistencia. Tienen un diseño de cintura ancha que funciona para aplanar el estómago y que se queden fijas mientras caminas.

Las puedes llevar en cualquier estación del año con falda, vestidos o pantalones cortos. Y si optas por usarlas del mismo color de tus zapatos, tus piernas se verán más estilizadas y largas.

Estas medias panty tienen un alto control y compresión ligera, esto hace que se ajuste con comodidad a la entrepierna, las caderas y la cintura. Viene en un paquete de dos o de cuatro pares disponibles en tonos beige y negras.

Son ideales si quieres usar un vestido o falda durante las temporadas frías, ya que te protegen de las lluvias, del viento y de la nieve. Pero como son medias de 20 denier, tienes que prestar atención a los arañazos y lavarlas a mano para que no se rompan.

