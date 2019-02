3 fajas marca Salome para levantar y realzar tus glúteos

Luce una figura de impacto con la ayuda de estas fajas.

Existen toda clase de fajas en el mercado con distintas funciones y diseños, pero sin dudas las más famosas y populares son las que nos ayudan a mejorar nuestra figura. Este es el caso de las fajas Salome para los glúteos, las cuales te ayudan a mostrar una figura curvilínea y muy sensual. Dale un vistazo a estas opciones que te mostramos a continuación:

1. Salome: faja push up para glúteos

Salomé cuenta con una faja fabricada con PowerNet (un material de alta compresión) y forro de algodón hipolargénico. Disponible únicamente en color piel.

La faja levantará tus glúteos y moldeará tus piernas. No se notará debajo de tu ropa, por lo que el secreto quedará oculto.

2. Salome: faja con relleno para glúteos

Esta faja Salome ha sido confeccionada en 100% algodón, powernet y forro de algodón hipoalergénico. También está disponible en color negro.

La faja levantará tus glúteos y moldeará tus caderas y piernas. Ideal para uso diario, después del parto y de la cirugía estética. Úsala con tus prendas favoritas sin que se note.

3. Salome: faja para piernas, glúteos y cintura

La faja Salome está hecha con Powernet, forro interior de algodón hipoalergénico y bandas de silicona. Disponible en color piel. Tiene un corte alto que te ayuda a moldear tus piernas, glúteos y caderas, todo al mismo tiempo.

Esta faja te brinda múltiples funciones tales como: levantar los glúteos, aplanar la barriga y absorber la humedad. Lo mejor, es que no presenta costuras por lo que no se notará cuando la uses.

