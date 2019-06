3 ideas fáciles, saludables y divertidas para hidratarte y a tu familia en verano

Vas a ver lo bien que te comienzas a sentir.

Llegó le verano y definitivamente con él llega el calor. Tomar agua es súper importante en esta época del año y no sólo eso, también es una de las mejores maneras de mantenerte saludable. Comienza a sustituir las sodas y jugos -que están llenos de azúcar- por agua o frutas y vas a ver lo bien que te comienzas a sentir. Creo que la clave para crear cambios saludables es divertirte en el proceso. Así que si no le has agarrado el gustito al agua o piensas que solo tienes que tomarte unos cuantos vasos sin gustito o sabor, hoy comparto contigo algunas opciones que harán que los peques -y tu- se mantengan hidratados todo el verano.

Llena un envase grande de agua potable y dale un twist añadiendo pedacitos de limón, jengibre y menta, ponla en alguna esquina de la casa por donde tengas que pasar frecuentemente con varios vasitos. Puedes variar la receta cada día. Otro día intenta añadirle fresas y menta o pepinillos y limón. Verás como llama la atención y cómo todos van a querer probarla.

En una batidora añade 3 tazas de agua y 2 tazas de sandía fresca picadita sin las semillas y 1 taza de fresas. Bate los ingredientes y echa la mezcla en un molde similar a este. Ponla en el congelador por 8 a 12 horas mínimo. Puedes cambiar la receta.

En un envase de mezclar añade ½ taza de cuadritos pequeños de sandía, ½ taza de fresas y ½ taza de blueberries. Corta un masito de hierbabuena o menta en pedacitos (1/4 taza aproximadamente) y añade el jugo de un limón entero y vierte porciones de la mezcla en un envase como éste y ponlo en el congelador por al menos 8 horas añade varios cubitos a tu vaso de agua.

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

