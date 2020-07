3 jabones para la cara que no dejan la piel seca ni acartonada

Estas son las mejores opciones de jabones.

No todos los jabones son aptos para el rostro, esto es porque tiene muchos surfactantes. Los surfactantes son limpiadores, pero que arrasan con todo, osea eliminan todo de la piel, desde la suciedad incluso esos aceites naturales; por lo que provoca más sebo, grasa, granitos o que tengas una piel seca. Los jabones para la cara, deben de tener una lista de ingredientes sencilla y que sean suaves con la piel. Estos son 3 jabones para la cara grasa, con acné, sensible, mixta y normal.

1.Cleansing Bar de Vanicream: limpia sin ser abrasivo libre de irritantes y de jabón

Este jabón dermatológico es una de los mejores jabones, pues no tiene jabón. O sea que no tiene esos ingredientes que resecan o acartonan la piel. Es un jabón que no tapa los poros, no reseca y limpia sin eliminar tus aceites natural. Este jabón de Vanicream no tiene colorantes, parabenos, fragancia o sulfatos fuertes. Es apto para todo tipo de piel, incluso la grasa o la más seca.

Este jabón también lo puedes encontrar en forma líquida. Es sin duda una de las mejores opciones para cuidar tu rostro, incluso si tienes rosácea, eczema o psoriasis. Mantenlo siempre seco, para que te dure por más tiempo.

2. Deep Cleansing de Cetaphil: elimina sebo, suciedad y previene impurezas sin tapar los poros

Otra marca dermatológica a bajo costo, es Cetaphil. Es un jabón que limpia las impurezas, exceso de sebo y suciedad sin llegar a ser muy abrasivo. Este jabón para la cara, podrá limpiar y darle frescura hidratación. No tapa los poros, por lo que puede ser usado en pieles grasas, mixtas, secas y sensibles.

Lo puedes usar de noche o de día y alternar con otro limpiador. Cuando lo uses no frotes el rostro, da pequeñas palmadas para usar el jabón. Cuando uses la toalla, siempre hazlo con movimientos delicados, el seca rápido y con fuerza puede dañar la piel.

3. Goodbye Dark Spots de Mangrove beauty: para eliminar manchas y emparejar el tono de la piel

Para eliminar esas pequeñas manchas y emparejar el tono de tu piel, este jabón tiene ácido kójico. Este ácido ayuda a eliminar el exceso de melanina, mejora la producción de colágeno y ayuda a evitar ligeros brotes de acné. Este jabón también contiene ingredientes como sábila, vitamina E, manteca de karité y manteca de cacao, por lo que no irrita y no hace que tu piel esté sumamente seca.

Es una excelente alternativa para añadir ingredientes para evitar que tu rostro tenga manchas. Recuerda siempre proteger tu piel con un protector solar.

