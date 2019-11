3 lacas para el cabello que le dan brillo y volumen

Luce un cabello increíble con estas lacas para el cabello.

El usar una laca para cabello, no solo se usa para que no se mueva o aplacar el cabello, también funciona para moldear, darle movimiento, volumen, controlar el frizz y hasta para protegerlo del sol. No importa si tu cabello es delgado, grueso, graso o sensible. Te decimos cual es la mejor para tu tipo de cabello que son perfectas para usarse en días especiales o para ir al trabajo. Así que dale movimiento y ondas a tu pelo, una herramienta que debes de tener en tu armario.

1. GOLDERR: laca para cabello teñidos o muy dañados

Una laca para el cabello que se encarga de proteger tu cabello del sol, pero da volumen, flexibilidad y es sumamente ligero. Esta laca para cabello puede acabar con el frizz y el encrespamiento, tiene una infusión de seda hidrolizada para que sea suave en tu cabello y le de un brillo natural. Si ya teñiste mucho tu cabello o esta muy maltratado este protector solar para cabello, lo cuidara del sol y lo protege de daños, pero le da volumen a tu pelo para que no este plano.

Lo puedes usar en cabello seco o húmedo, recuerda aplicar un protector de calor antes, por si lo vas a peinar con secado, tenaza o plancha. Tiene 4.4 estrellas y a los compradores les encanta lo ligero que se siente.

2. R+Co: ideal para cabello gruesos o encrespado laca libre de sulfatos y parabenos

El cabello grueso o encrespado puede resultar difícil de manejar, pues aunque es flexible mucha veces es necesario colocar mucho spray para que se mantenga en su lugar. Esta laca para el cabello está hecha de bergamota, higo salvaje y madura de cedro, que le ayudará a dar flexibilidad a todo tu cabello.

Recuerda que se debe de aplicar a unos 30cm de distancia de tu cabello, para que no quede acumulado el producto y pueda . Ayudará a que tu cabello tenga movimiento y brillo. Es libre de sulfatos y parabenos, perfecto para cabellos teñidos.

3. Kenra: laca para cabello fino y delgado que da volumen y controla el frizz

Si tienes un cabello muy delgado, fino o frágil, esta laca es perfecta para ti, se encarga de dar volumen, previene la humedad por 20 horas, así que olvídate del frizz. Es un spray que no te dejará residuos o escamas blancas, así que usarlo diariamente no será un problema. Esta laca para el cabello te dará un brillo y movimiento.

Si prefieres tener más volumen coloca en las raíces, pero divide el cabello para que puedas llegar a la raíz fácilmente, hazlo a unos 20 cm del cabello. Tiene un 71% de satisfacción.

