3 looks que puedes copiar inspirados por latinas famosas

Entre estrenos en Netflix, del cine, eventos, programas favoritos de la TV y premios, son muchas las celebridades que nos inspiran constantemente en el tema de la moda. Con sus fabulosos vestidos de gala, los looks casuales del diario, y más, nos motivan a copiarlos para usarlos en el trabajo, para ir a cenar, para la universidad, en una cita especial y hasta para ir a la iglesia. Mira a continuación estos 3 looks de latinas famosas que puedes copiar, y que todo el mundo tendrá que pararse a mirar.

1. Alejandra Espinoza:

Embrace the glorious mess that you are💫 A post shared by Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) on Aug 20, 2018 at 4:25pm PDT

Una latina que sin duda siempre está a la moda y le gusta sentirse cómoda es Alejandra. La primera Nuestra Belleza Latina se caracteriza por usar estilos muy versátiles de material flexible y fresco, como este romper de mahón.

La ropa en tela de mahón nunca pasa de moda y es muy duradera. Esta pieza es con estilo de volante al hombro que te hace lucir más bella, sexy y elegante; con tus hombros al descubierto, de color sólido, bolsillos a los lados, con amarre en cintura, de ajuste holgado.

2. Camila Cabello:

oh hello darling ❣️🌺❣️ A post shared by camila (@camila_cabello) on Jul 17, 2018 at 12:51pm PDT

Por otro lado, tenemos a Camila Cabello. Ella se distingue por vestir mayormente usando el color negro, pero siempre que puede le añade un toque de color, como estas faldas de estampado floral.

Estas faldas largas son de material de poliéster y spandex de alta calidad. Es una falda maxi de estilo étnico estampado floral africano para mujer, con cintura alta, elástico y bolsillos en ambos lados. Viene en 23 colores y estampados a escoger.

3. JLo:

Obviamente JLo no nos podía faltar. Con su único estilo urbano pero siempre elegante, no hay look que ella use que no nos sorprenda y nos encante.

Copia el look de JLo llevando este set de falda corta y top en color olivo con botones de madera y estilo asimétrico. Completa el look con este chaleco de color entero en manga larga para ese toque urbano que necesitas.

