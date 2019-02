3 mascarillas con colágeno para eliminar las ojeras y la hinchazón alrededor de tus ojos

Dile adiós a las ojeras y luce un rostro hermoso y renovado.

No hay mujer que no deteste las ojeras. Son un signo de cansancio y envejecimiento, que muchas veces resulta ser un problema genético hereditario. Es por ello, que queremos recomendarte una solución definitiva que te tomará solo unos minutos aplicar y que además no dejará ningún residuo. Dale un vistazo a estas mascarillas de colágeno que te mostramos a continuación:

1. Michelinas Collection: mascarilla con oro de 24K y colágeno en polvo

La mascarilla de Michelinas Collection está hecha con oro de 24K, colágeno en polvo e infusión de suero. Viene en forma de almohadillas adherentes e incluye 16 pares.

Esta mascarilla reafirma y reduce la hinchazón del contorno de ojos. Su uso te ayudará a reducir las líneas finas y las arrugas, dándole paso a una piel brillante y saludable.

2. NeroMori: mascarilla con vitamina C, retinol y oro 24k

NeroMori ofrece una mascarilla enriquecida con oro 24k, vitamina C, E y retinol. Viene en un pack de 12 unidades y trae consigo una esponja biodegradable hecha de las raíces de la planta de konjac asiática y el carbón de bambú.

Con el uso de la mascarilla hidratarás y rejuvenecerás tu piel, pues aumentará la producción de colágeno al mismo tiempo que mejorará la circulación sanguínea, acelerará el crecimiento celular y aliviará el sebo poroso.

3. LA PURE: mascarilla con ácido hialurónico

LA PURE es una mascarilla hecha a base ácido hialurónico, extracto de semilla de uva y extracto de Rose Seed. Vienen en un pack de 15 parches o almohadillas.

Esta mascarilla estimula y regenera las células de tu piel, de manera que con su uso podrás ver desaparecer las arrugas, las líneas finas y los ojos hinchados, pues el extracto de uva tiene 50 veces más poder antioxidante que la conocida vitamina E.

