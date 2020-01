3 mascarillas para los pies que ayudan a eliminar la resequedad y callosidades

Exfolia con estas mascarillas para los pies.

La piel de los pies necesita de una atención especial, pues aunque es más gruesa se puede lastimar, resecar, almacenar mucha humedad y con esto se llenen de hongos a un medio plazo. Lo importante es exfoliar los pies para que se eliminen las células muertas, para que la piel esté hidratada, nutrida y los muestres con confianza. Conoce estas mascarillas para pies que te darán unos pies sanos y suaves.

1. Lavinso: elimina todas las células muertas para hidratar tus pies

Las mascarillas para los pies ayudarán a que toda la suciedad y células muertas se elimine en cuestión de unos días. Al tener unos pies sanos y nutridos ayudará a que no se llenen de humedad, bacterias ni hongos. Al momento de colocar las mascarillas para los pies, debes dejarlos actuar hasta unos 90 minutos y después retirar.

Después de 2 o 3 días verás como se exfolia tus pies, déjalos así y verás cómo en cuestión de días tendrás unos pies lisos. Contiene 2 pares para los uses uno cada mes.

2. Soft Touch: luce unos pies libres de callos y resequedad

Con ingredientes naturales como manzana, limón, aloe vera, leche y ácido salicílico se encarga de eliminar toda la resequedad y callosidades que pueda tener tu pie para que se mantenga sano y limpio. Se recomienda que para mayores resultados no los exfolies con cremas antes, pues puede que no tenga una efectividad completa. El que uses esta mascarillas exfoliante para pies ayudará a que no se produzcan infecciones.

Después de usar las mascarillas para los pies, puede tomar unos 2 a 4 días para que veas cómo la piel se está exfoliando. No jales, ni rasques deja que naturalmente se eliminen las células muertas de tu pie.

3. Plantifique: exfoliante que penetra en las capas más profundas de la piel para eliminar callosidades

Se recomienda exfoliar los pies una vez o dos al mes, pues estas mascarillas exfoliantes penetran en varias capas profundas de la piel para poder eliminar residuos, suciedad y callosidades. Contiene ingredientes naturales como durazno, papaya, aloe vera y naranja. Por lo que no irritan ni dañan la piel de los pues.

Al principio puedes notar muy áspera la piel, pero una vez que la mascarilla de los pies haga efecto verás unos pies muy suaves, lisos y nutridos.

